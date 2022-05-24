Оккупанты развернули в Мариуполе передвижные экраны для трансляции росТВ (видео)

Речь идет о мобильных комплексах МКИОН, которые МЧС РФ обещало использовать для информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

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Оккупанты развернули в Мариуполе сеть передвижных экранов, с помощью которых ретранслируют российское телевидение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти задействовали передвижные экраны МЧС России, на которых ретранслируют российское телевидение.

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Андрющенко отметил, что в Мариуполе все еще отсутствует электричество, а один из мобильных комплексов уже заработал на микрорайоне Восточный.

"Оккупанты включают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор — нужно электричество. Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшении и "преступлениях украинской армии" прямо здесь", — подытожил советник мэра Мариуполя.

В Мариупольском горсовете предположили, что оккупанты задействовали передвижные экраны с ретрансляцией росТВ для усиления информационного давления на гражданских. По данным властей, празднование Дня Победы показало нелояльность местных жителей к новому режиму, а из 150-170 тысяч горожан, которые остались в разрушенном городе, на официальное мероприятие пришло всего несколько десятков человек.

[ + – ] В Мариуполе развернули сеть передвижных экранов для трансляции росТВ

Судя по видеоролику, в оккупированном Мариуполе развернули мобильные комплексы оповещения населения "Росэлектроники". В МЧС страны-агрессора утверждали, что оборудование будет использоваться для информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, но по факту экраны МКИОН задействуют для пропаганды.

Основу мобильного комплекса составляет светодиодный экран высокого качества, который позволяет работать в любое время суток при любых погодных условиях, мощные динамики, а также современная аппаратура связи, в том числе автомобильные и портативные DMR-радиостанции производства концерна "Созвездие". Оборудование установлено на шасси повышенной проходимости, а опытный образец МКИОН был разработан специалистами Рязанского радиозавода (одно из подразделений "Росэлектроники").

Напомним, что из-за международных санкций российские специалисты будут создавать чипы уровня 1980-х годов. По словам эксперта Дениса Шамиряна, в РФ будет налажено локальное производство микросхем, однако на очень низком уровне, поскольку ни одна страна не может в одиночку наладить выпуск чипов, который требует не только оборудования и сырья, но и широкого рынка сбыта.

Также сообщалось, что РФ может наладить производство микросхем в обход санкций. Представители рынка не исключают, что Россия перенесет производство процессоров в Китай, а потом будет завозить их в страну обходными путями по схеме "белорусской креветки".