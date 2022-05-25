Власти Беларуси требовали от украинских беженцев не злоупотреблять гостеприимством

По словам белорусского премьер-министра Романа Головченко, власти страны-агрессора оказывали нашим соотечественников дорогостоящее лечение и предоставляли им 3-4-разовое питание на базах отдыха.

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Власти Беларуси, которые приняли украинских беженцев после полномасштабного вторжения ВС РФ, требовали от переселенцев не злоупотреблять гостеприимством и устроиться на работу. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире государственного телеканала.

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По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения из Украины в Беларусь выехало много вынужденных беженцев, которых пограничники пропускали даже при отсутствии личных документов.

Головченко утверждает, что среди переселенцев были люди с плохим состоянием здоровья, которым оказывали дорогостоящее лечение, не требуя никакой компенсации. Более того, по словам премьер-министра, власти Беларуси разместили украинских беженцев в санаториях и базах отдыха, где им предоставляли 3-4-разовое питание.

Для компенсации расходов, как отмечает Головченко, переселенцев призвали не злоупотреблять гостеприимством и официально устроиться на работу. Преимущественно вакансии предлагали в Гомельской и Брестской областях.

"Если нет квалификации особой, есть работа, которая не требует большой квалификации, это у нас в сельском хозяйстве — можно научиться за короткое время, главное чтобы было желание. Ну, и так аккуратно говорим о том, что, ну, злоупотреблять гостеприимством тоже не стоит, мы вас приняли, но надо уже и кормить себя, если вы люди здоровые, условно говоря. И это подействовало. Никого не заставляли, но сами люди понимают, нельзя же сидеть", — продолжил премьер-министр Беларуси и добавил, что в течение месяца в стране трудоустроились около 700 человек.

Напомним, украинцы в странах ЕС презентовали проект социального жилья для вынужденных переселенцев. Жилые комплексы Sich, по задумке авторов, представляют из себя малоэтажную застройку со всей необходимой инфраструктурой, рабочими местами и бомбоубежищами.

Также сообщалось, сколько зарабатывают украинские беженцы в странах Европы на самой дешевой работе.