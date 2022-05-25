Влада Білорусі вимагає від українських біженців не зловживати гостинністю

За словами білоруського прем'єр-міністра Романа Головченка, влада країни-агресора надавала нашим співвітчизникам дороге лікування та надавала їм 3-4-разове харчування на базах відпочинку.

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Влада Білорусі, яка прийняла українських біженців після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, вимагала від переселенців не зловживати гостинністю та влаштуватися на роботу. Про це заявив прем’єр-міністр країни Роман Головченко в ефірі державного телеканалу.

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За його словами, у перші дні повномасштабного вторгнення з України в Білорусь виїхало багато вимушених біженців, яких прикордонники пропускали навіть за відсутності особистих документів.

Головченко стверджує, що серед переселенців були люди з поганим станом здоров'я, яким надавали дороге лікування, не вимагаючи жодної компенсації. Крім того, за словами прем'єр-міністра, влада Білорусі розмістила українських біженців у санаторіях і базах відпочинку, де їм надавали 3-4-разове харчування.

Для компенсації витрат, як зазначає Головченко, переселенців закликали не зловживати гостинністю й офіційно влаштуватися на роботу. Переважно вакансії пропонували в Гомельській і Брестській областях.

"Якщо немає особливої кваліфікації, є робота, яка не вимагає великої кваліфікації, це в нас у сільському господарстві — можна навчитися за короткий час, головне щоб було бажання. Ну, і так акуратно говоримо про те, що, ну, зловживати гостинністю теж не варто, ми вас прийняли, але треба вже й годувати себе, якщо ви люди здорові, умовно кажучи. І це подіяло. Нікого не змушували, але самі люди розуміють, не можна ж сидіти", — продовжив прем'єр-міністр Білорусі та додав, що протягом місяця в країні працевлаштувалися близько 700 людей.

Нагадаємо, українці в країнах ЄС презентували проєкт соціального житла для вимушених переселенців. Житлові комплекси Sich, за задумом авторів, являють собою малоповерхову забудову з усією необхідною інфраструктурою, робочими місцями та бомбосховищами.

Також повідомлялося, скільки заробляють українські біженці в країнах Європи на найдешевшій роботі.