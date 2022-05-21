Скільки заробляють українські біженці на найдешевшій роботі в Європі

Аналітики зазначають зниження зарплат для українців у більшості популярних для трудової міграції країн, якщо порівняти з довоєнним періодом.

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За словами опитаних Фокусом українок, які евакуювалися за кордон під час війни в Україні, їм, у спробі працевлаштування на заході часто намагаються нав'язати низькі зарплати.

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"Українцям пропонують мало, але наші люди не погоджуються. Звідси й дивне ставлення іноземців, які дивуються, що ми тут не збираємось бути чорноробами", — каже Олександра Томашевська, податкова консультантка з України.

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Чому українські біженці не хочуть працювати в Європі

У Німеччині, за словами українки, є багато низькокваліфікованих вакансій для офіціантів, покоївок у готель тощо. Оплата за таку роботу мінімальна — близько 10 євро на годину. З них близько 4 євро йде на податки. Тобто за місяць вийде менш як 1 тис. євро. За німецькими мірками це дуже мало — у 2021 році в середньому там отримували понад 2,6 тис. євро після оподаткування.

ТОП-10 країн з найбільшою кількістю вакансій для українців за інформацією olx.ua на квітень.

Польща — 32,5 тис. грн (середня зарплата, зазначена в оголошенні, зазвичай чистими на руки)

Німеччина — 85 тис. грн

Ізраїль — 85 тис. грн

Чехія — 75 тис. грн

Великобританія — 75 тис. грн.

Угорщина — 23,75 тис. грн

Литва — 37,5 тис. грн

Нідерланди — 55,4 тис. грн.

Болгарія — 25 тис. грн

Словаччина — 36 тис. грн

За спостереженнями аналітиків olx.ua, якщо порівняти з довоєнним періодом, кількість пропозицій роботи для українців в деяких країнах знизилася. Якщо в березні кількість оголошень про роботу в Польщі становила майже півтори тисячі, то за місяць скоротилася вдвічі. Це може пояснюватись тим, що багато вакансій закриваються українськими переселенцями безпосередньо на місцях і не доходять до кадрових порталів.

Виходячи з аналізу olx.ua, зарплати у вакансіях для українців майже у всіх популярних для працевлаштування країнах знизилися, якщо порівняти з довоєнним періодом. Наприклад, у Нідерландах — з 66,4 тис. грн у березні 2022 року середня зарплата в оголошеннях у квітні просіла до 55,4 тис. грн.

Топ-5 найактуальніших сфер на польському ринку праці за даними olx.ua

Виробництво/склад — 30,3 тис. грн

Будівництво/ремонт — 36,5 тис. грн

Гастрономія — 27,9 тис. грн.

Водії — 45,3 тис. грн.

Торгівля — 24,380 тис. грн.

У Румунії, за даними olx.ua, рівень зарплат для українців ще нижчий — від 13,5 тис. грн у торгівлі до 24,6 тис. грн для водіїв, кур'єрів та співробітників автосервісу. Докладніше про ринок праці для українських біженців читайте в новому огляді Фокусу.

Війна змусила український бізнес оптимізувати свої витрати, скорочуючи заробітні плати та бонуси, і новим працівникам в Україні роботодавці зараз пропонують нижчу заробітну плату, ніж до війни.