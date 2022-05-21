Сколько зарабатывают украинские беженцы на самой дешевой работе в Европе

Аналитики отмечают снижение зарплат для украинцев в большинстве популярных для трудовой миграции стран по сравнению с довоенным периодом.

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По словам опрошенных Фокусом украинок, которые эвакуировались за рубеж во время войны в Украине, им при попытке трудоустройства на западе часто пытаются навязать низкие зарплаты.

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"Украинцам предлагают мало, но наши люди не соглашаются. Отсюда и странное отношение иностранцев, удивляющихся, что мы здесь не собираемся быть чернорабочими", — говорит Александра Томашевская, налоговый консультант из Украины.

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Почему украинские беженцы не хотят работать в Европе

В Германии, по словам выехавшей украинки, есть много низкоквалифицированных вакансий для официантов, горничных в отель и т.п. Оплата за такую работу минимальная — около 10 евро в час. Из них около 4 евро уходит на налоги. То есть, за месяц получится меньше 1 тыс. евро. По немецким меркам это весьма немного — в 2021 году в среднем там получали более 2,6 тыс. евро после налогообложения.

ТОП-10 стран с наибольшим количеством вакансий для украинцев по информации olx.ua на апрель

Польша – 32,5 тыс. грн (средняя зарплата, указанная в объявлении, обычно — чистыми на руки)

Германия – 85 тыс. грн

Израиль – 85 тыс. грн

Чехия – 75 тыс. грн

Великобритания – 75 тыс. грн

Венгрия – 23,75 тыс. грн

Литва – 37,5 тыс. грн

Нидерланды – 55,4 тыс. грн

Болгария – 25 тыс. грн

Словакия – 36 тыс. грн

По наблюдениям аналитиков olx.ua, по сравнению с довоенным периодом количество предложений работы для украинцев в некоторых странах снизилось. Если в марте количество объявлений о работе в Польше составляло почти полторы тысячи, то через месяц сократилось вдвое. Это может объясняться тем, что многие вакансии закрываются украинскими переселенцами непосредственно на местах и не доходят до кадровых порталов.

Исходя из анализа olx.ua, зарплаты в вакансиях для украинцев почти во всех популярных для трудоустройства странах снизились в сравнении с довоенным периодом. Например, в Нидерландах — с 66,4 тыс. грн в марте 2022 года средняя зарплата в объявлениях в апреле просела до 55,4 тыс. грн.

Топ-5 самых актуальных сфер на польском рынке труда по данным olx.ua

Производство/склад – 30,3 тыс. грн

Строительство/ремонт — 36,5 тыс. грн

Гастрономия – 27,9 тыс. грн

Водители – 45,3 тыс. грн

Торговля – 24,380 тыс. грн

В Румынии по данным olx.ua уровень зарплат для украинцев еще ниже, — от 13,5 тыс. грн. в торговле до 24,6 тыс. грн. для водителей, курьеров и сотрудников автосервиса. Подробнее о рынке труда для украинских беженцев читайте в новом обзоре Фокуса.

Война заставила украинский бизнес оптимизировать свои расходы, сокращая заработные платы и бонусы, и новым сотрудникам в Украине работодатели сейчас предлагают более низкую заработную плату, чем до войны.