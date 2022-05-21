Почему украинские беженцы не хотят работать в Европе

Многим украинкам с детьми и пожилыми родителями в ЕС выгодно получать социальную помощь, а не трудоустраиваться на низкооплачиваемую работу.

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Из-за российского вторжения, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины выехало около 6,3 млн граждан. Это преимущественно женщины и дети — выезд из Украины мужчин призывного возраста во время войны запрещен. Хотя, как рассказывают Фокусу очевидцы, мужчин тоже немало — как правило, это заробитчане, студенты, те, кого война застала на отдыхе, или же те, кто предусмотрительно покинул страну до 24 февраля.

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Тем не менее, трудоустраиваться в ЕС многие украинские граждане не спешат. Например, в Польше зарегистрировано более 3 млн украинцев, однако к началу мая PESEL, польский идентификационный номер получили только 400 тыс. украинцев. То есть, остальные, по всей видимости, не планируют искать работу.

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Открытые двери. Как Польша принимает украинских беженцев

"Далеко не все выехавшие из Украины женщины трудоспособного возраста стремятся работать, — комментирует ситуацию Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua. — У многих возникает вопрос, есть ли смысл работать при получении соцвыплат на уровне зарплаты, например швеи, уборщицы или посудомойки".

Украинка, выехавшая в Европу, рассказывает, что в Германии социальных выплат вполне хватает на жизнь семьям с детьми. "Например, мать с двумя детьми или мама, бабушка и ребенок (типичный профиль семьи беженцев) сейчас получают почти 1000 евро на троих. Такая же сумма, в лучшем случае, останется у семьи на руках, если мама пойдет работать за 2800 евро, поскольку большая часть заработанных денег уйдет на аренду жилья, страховку, налоги и т.д", — говорит собеседница Фокуса. Отметим, что в большинстве случаев беженцам предлагают куда меньшие зарплаты, чем 2800 евро.

Существенным препятствием для трудоустройства украинских женщин в ЕС также становится отсутствие мест в детских садах, которых, зачастую, не хватает даже местным.

"В школе ребенок максимум полдня. Если и есть группа продленного дня, то она платная и съедает достаточно много из маленькой зарплаты", — уточняет беженка из Украины. В то же время те, кто надеются найти работу по специальности, попросту еще не успели трудоустроиться. По словам Березовской, срок трудоустройства высококвалифицированных специалистов за границей длиннее, чем в Украине до войны, и может длиться до года.

Не собираются искать работу и те украинки, которые буквально "сидят на чемоданах". Как отмечает Березовская, таковых, настроенных вскоре вернуться в Украину, среди беженцев около 75%. Часть переселенок продолжают финансировать мужья, которые работают или имеют свой бизнес в Украине. Также многие украинки за рубежом продолжают удаленно работать на своих прежних украинских работодателей.

Подробнее о трудоустройстве украинских беженок за рубежом читайте в новом обзоре Фокуса "Как и где могут устроиться на работу украинские беженцы".