За европейской зарплатой. Где и как могут устроиться на работу украинские беженцы
Украинцы, спасаясь от войны и бедности, ищут работу за границей. С какими сложностями им приходится иметь дело в разных странах Европы.
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До 6,3 млн украинцев из-за российского вторжения выехали за границу по состоянию на 17 мая, это данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В основном, это женщины и дети — выезд мужчин призывного возраста из Украины во время военного положения запрещен. Однако, как рассказывают очевидцы, мужчин тоже немало — как правило, это заробитчане, студенты, те, кого война застала на отдыхе, или же те, кто предусмотрительно покинул страну до 24 февраля.
Имеют ли беженцы право на трудоустройство и как ищут работу
Марина Семенова, адвокат ЮФ "Семенова и Партнеры", подчеркивает, что правовых ограничений для трудоустройства в ЕС вынужденно перемещенных украинцев почти нет, и чтобы воспользоваться правом на работу, необходимо оформить статус временной защиты в выбранном месте проживания в любой стране ЕС.
"Если гражданин Украины проходит процедуру получения временной защиты и документов, которые дают право на работу или на предпринимательскую деятельность, он может искать работу или открывать бизнес", — подтверждает Александра Томашевская, налоговый консультант из Украины. Собеседница Фокуса уточняет, что в некоторых странах документы дают на полгода, в некоторых – на три года, в Испании — на год с правом продления еще на один год.Важно
"Во Франции после получения временной защиты украинцы автоматически приобретают такие же трудовые права, как и граждане Франции. Переселенец может законно работать в любой французской компании или открыть свое дело", – добавляет Семенова.
В Австрии, по словам выехавшей киевлянки, со статусом перемещенного лица украинцы могут встать на учет в службе занятости и по заявке работодателя получить разрешение на трудоустройство, что занимает 2-3 недели. "Наибольшим препятствием при трудоустройстве выступает незнание немецкого и английского. Соцвыплаты очень маленькие и сильно задерживаются", — добавляет анонимная собеседница Фокуса.
Работу переселенцам приходится искать, в основном, самостоятельно. Чтобы ускорить поиски, Владимир Фогель, адвокат ЮФ "Семенова и Партнеры", советует обращаться в государственные центры занятости, где помимо возможности безопасно найти работу, можно получить некие бонусы. Во Франции регистрация в Pôle emploi (на бирже труда) позволяет посещать интенсивные курсы французского и получать за это стипендию.
HR-эксперт Татьяна Пашкина советует обращаться к волонтерам в инфоцентрах для украинцев, где можно найти предложения работодателей.
"Например, в польских "Жабках" [Żabka — крупнейшая польская сеть супермаркетов] на каждой кассе лежат украиноязычные открытки с приглашением к трудоустройству. Думаю, большинство супермаркетов согласятся на сотрудничество, если спросить у администратора. В небольшом городке, где особенно сложно найти работу, можно расспросить местных", — продолжает Пашкина. Также очевидцы сообщают, что в той же Польше не редкость объявления о работе прямо на окнах или дверях ресторанов и кафе.
Часто найти работу помогает "сарафанное радио".
"На производстве в Германии требовались работники на склад паковать нижнее белье. Кандидатов искали среди украинцев, чтобы как-то помочь. Я распространила информацию среди наших и трудоустроила семерых людей", — рассказывает анонимная собеседница Фокуса. Она добавляет, что такая работа выгодна для одиноких эмигрантов – поскольку соцпомощь составляет около 300 евро, а на такой работе "чистыми" выходит около 1500 евро.
Ведь при трудоустройстве государство лишает беженца пособия, поэтому некоторые принимают решение получать 1200 евро в месяц на семью социала (с июня помощь украинцам в Германии составляет 400 евро ежемесячно), а не трудоустраиваться, теряя пособие.
Возможно, многим украинцам найти работу на западе мешают также различия в менталитете. "Наши люди плохо умеют искать работу. Не стоит писать, что ищешь "любую" работу, потому что нет "любых" вакансий, нужно указать, что конкретно умеешь и можешь. Также не стоит перечислять навыки, не помогающие в поиске работы", — отмечает Александра Томашевская. Собеседница Фокуса обобщает, что в Европе есть определенные стандарты найма, и там к карьере относятся более серьезно, чем в Украине.
Работа для украинцев в Европе: на что можно рассчитывать
По информации olx.ua, в ТОП-10 стран с наибольшим количеством вакансий для украинцев в апреле входили:
- Польша – 32,5 тыс. грн (средняя зарплата, указанная в объявлении, обычно — чистыми на руки)
- Германия – 85 тыс. грн
- Израиль – 85 тыс. грн
- Чехия – 75 тыс. грн
- Великобритания – 75 тыс. грн
- Венгрия – 23,75 тыс. грн
- Литва – 37,5 тыс. грн
- Нидерланды – 55,4 тыс. грн
- Болгария – 25 тыс. грн
- Словакия – 36 тыс. грн
По словам Татьяны Пашкиной, работа украинцам предлагается в агросекторе, логистике, производстве, строительстве. Есть потребность и в программистах, технологах-фармацевтах, спортивных инструкторах, менеджерах проектов и диджитал-маркетологах.
"Чем выше квалификация и уровень прикладных знаний, тем больше шансов на достойную работу, например, с хорошим английским и навыками маркетолога", — добавляет Александра Томашевская.Важно
По наблюдениям опрошенных Фокусом беженцев, им очень часто пытаются навязать низкие зарплаты.
"Украинцам предлагают мало, но наши люди не соглашаются. Отсюда и странное отношение иностранцев, удивляющихся, что мы здесь не собираемся быть чернорабочими", — отмечает Томашевская.
Во Франции, в том числе на побережье, по отзывам переселенцев, предлагается много вакансий неквалифицированному персоналу – горничным, поварам и т.п. В частности, повару платят 1,2 тыс. евро (около 37,5 тыс. грн, согласно официальному курсу НБУ). В Германии, по наблюдению эмигрировавшей украинки, есть много низкоквалифицированных вакансий для официантов, горничных в отель и т.п. Но оплата за такую работу минимальная — около 10 евро в час, из которых около 4 евро составляют налоговые отчисления. То есть, при восьмичасовом рабочем дне за месяц получится 960 евро.
По данным olx.ua, Топ-5 самых актуальных сфер на польском рынке труда выглядит так:
- Производство/склад – 30,3 тыс. грн
- Строительство/ремонт — 36,5 тыс. грн
- Гастрономия – 27,9 тыс. грн
- Водители – 45,3 тыс. грн
- Торговля – 24,380 тыс. грн
Без работы: почему украинцы в ЕС часто не ищут работу
"Далеко не все выехавшие из Украины женщины активно трудоустраиваются, — комментирует Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, — У многих возникает вопрос, есть ли смысл работать при получении соцвыплат на уровне зарплаты, например швеи, уборщицы или посудомойки".
Выехавшая в Германию украинка подтверждает, что мать с двумя детьми, или мама, бабушка и ребенок сейчас получают почти 1000 евро на троих, и такая сумма останется на руках после оплаты аренды, страховки, налогов и т.д., если мама, к примеру, пойдет работать за 2800 евро (однако такие зарплаты чаще доступны местному населению, и очень редко переселенцам).
"Поэтому если человек не планирует интегрироваться, идти мыть гостиничные номера нет смысла. Проще посидеть на "социале" и вернуться домой", — советует собеседница Фокуса.
По словам Березовской, срок трудоустройства высококвалифицированных специалистов за границей длиннее, чем в Украине до войны, и может длиться до года.
"Быстро найти работу можно либо по дефицитной специальности, либо наименее квалифицированную и малооплачиваемую, куда местные и мигранты с опытом не идут", — подтверждает тенденцию переселенка из Украины. Она не исключает, что с дипломом европейского вуза и средним немецким поиск достойной офисной работы для нее вполне может затянутся на полгода — год.
Кроме того, большинство выехавших буквально "сидят на чемоданах". Как отмечает Березовская, около 75% беженцев настроены вскоре вернуться в Украину. Часть переселенцев продолжают финансироваться мужьями, которые работают или имеют свой бизнес в Украине. По словам опрошенных Фокусом экспертов, многие украинцы за рубежом продолжают работать удаленно на своих украинских работодателей. Потому на рынок труда Евросоюза, несмотря на большое количество выехавших, выйдут в ближайшее время далеко не все.