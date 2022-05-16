Эпоха затянутых поясов. Сколько Украине ждать восстановления довоенного уровня жизни

Вторжение России обрушило украинскую экономику и лишило половину граждан большей части доходов. Поэтому после победы Украине предстоит многолетняя война с бедностью.

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В мае 2022 года Фокус в своем телеграм-канале провел опрос об изменении доходов украинцев во время войны. На вопросы ответили более 1100 подписчиков. Ответы распределились следующим образом:

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Доходы увеличились – 4%

Не изменились – 16%

Уменьшились на 10-20% – 9%

Сократились на 30-50% – 18%

Упали более чем вдвое – 20%

Обнулились – 33%.

Хотя опрос Фокуса не является репрезентативным, его результаты совпали с видением экспертов. Как отмечает Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, на сегодня существенное уменьшение доходов или их исчезновение затронуло половину работающего населения — и если не считать военных, нет ни одной сферы, где бы доходы выросли.

Словно шкаф из Бородянки. Кто как держится

Символом стойкости украинцев стал навесной кухонный шкаф, удержавшийся на стене разрушенной многоэтажки в Бородянке под Киевом. Однако возможности держаться у граждан разные.

Многие пребывают в неопределенности.

"Есть миллионы людей, которые не получают материальной поддержки от работодателя, не знают, будут ли задействованы дальше и поэтому ищут новую работу или подработку. В классическом смысле они не безработные, но актуальной занятости не имеют, — комментирует HR-эксперт Татьяна Пашкина. — Картина меняется еженедельно – одни предприятия возобновляют работу, другие принимают решение о ликвидации".

Собеседница Фокуса отмечает, что сейчас на рынке труда царит работодатель и вакансий на всех не хватает. Поэтому снижение зарплат происходит не только по экономическим причинам.

[ + – ] Украинцы, потеряв значительную часть доходов, продолжают держаться — словно ставший мемом шкафчик из Бородянки Фото: Соцсети

По словам Николая Колесника, ситуация зависит от того, в производстве товаров и услуг какой группы задействован человек:

I группа (товары и услуги первой необходимости) — иногда чувствует уменьшение доходов

ІІ группа (товары и услуги, которые не необходимы) — сталкивается с существенным сокращением доходов

III группа (товары и услуги, принадлежащие к категории роскоши) — испытывает наибольший удар

"Более всего пострадали ресторанный, гостиничный бизнес, туристические услуги, строительство, сфера развлечений, — комментирует Колесник. – Сохранили занятость работники коммунальной сферы и критической инфраструктуры. Однако даже в IT-секторе констатируют уменьшение доходов на фоне отказа иностранных клиентов сотрудничать со страной в состоянии войны из-за риска остановки или невыполнения работы".

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Масштаб тоже имеет значение.

"Если для крупного бизнеса, не понесшего больших потерь, ситуация изменилась незначительно, то у малого бизнеса операционное пространство оказалось зажатым между минимально возможным сбытом в точке безубыточности и спросом, который сильно уменьшился из-за военных событий", — говорит Колесник. То есть, мелкие предприниматели часто вынуждены останавливаться из-за отсутствия рентабельности.

Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua со ссылкой на исследование grc.ua отмечает, что почти половину предприятий, которые прекратили работу, составляет малый бизнес:

компании с количеством работников до 10 человек – 28,5%

компании от 10 до 50 человек – 17,8%.

Зато среди компаний со штатом более 500 человек:

работают в полном объеме – 35%

работают частично в зависимости от региона – 31,8%

Эффект домино. Как снижение доходов усугубляет кризис

В Киеве после отхода российских войск из окрестностей города, открывается все больше магазинов, заведений общепита, сферы услуг и т.д. Однако очереди не выстраиваются, несмотря на отложенный спрос. По мнению Татьяны Пашкиной, неопределенность приводит к изменению настроений — как и в период коронавируса, граждане покупают либо самое необходимое, либо поддерживают "своих". Соответственно, выручка у бизнесов падает.

[ + – ] В состоянии неопределенности многие бизнесы не откроются до окончания войны Фото: Мария Бабенко

Как отмечает Руслана Березовская, бизнес выражает сдержанный оптимизм относительно возобновлению деятельности. Среди компаний, не работающих сегодня:

готовы рассматривать открытие только после окончания войны – 53,1%

могут возобновить деятельность в ближайшие два месяца – 20%

планируют вернуться к работе в течение полугода – 10%

Только около половины опрошенных grc.ua компаний (57,2%) допускают восстановление довоенного уровня доходов. Треть из них надеется добиться этого за 3-6 месяцев, каждая пятая компания – за год. Другие либо не готовы делать прогнозы, либо не могут восстановиться.

"Уменьшение уровня доходов граждан влияет на замедление обращения денег в экономике и уменьшение количества производимых продуктов. Следствием нарушения финансового равновесия становится рост цен и всеобщая инфляция при падении реального ВВП", — комментирует Николай Колесник.

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Ситуацию усложняет то, что Россия вторглась в Украину сразу после коронакризиса 2020-2021 годов. "У нас есть "удвоенный коэффициент стресса" — после ковидных качелей еще и военные действия, — говорит Пашкина. — То есть, экономика не успела восстановиться, а уже получила новый пинок".

Эпоха затянутых поясов. Сколько придется наверстывать потерянное

России не удалось захватить Украину блицкригом. Тем не менее, ВС РФ удалось надолго подорвать наше благополучие. Николай Колесник отмечает, что по пессимистическому сценарию в случае затягивания военных действий восстановление инфраструктуры займет от пяти лет, а возобновление доходов населения до довоенного уровня будет длиться десятилетиями.

[ + – ] Война с Россией подорвала благополучие многих украинцев Фото: Мария Бабенко

"Базовый сценарий предполагает достаточно быстрое восстановление инфраструктуры в пределах 2-3 лет, но довольно медленный рост доходов, – продолжает Колесник. — И только по оптимистическому сценарию при быстром прекращении боевых действий и коренного негативного изменения состояния агрессора возможно быстрое восстановление экономики, которое будет сопровождаться ростом спроса на строителей и смежные профессии и подъемом других отраслей.

Эксперт добавляет, что при бесперебойном финансировании восстановление инфраструктуры займет 2-3 года, однако для возвращения к довоенному уровню доходов понадобится 5-10 лет.

По мнению Татьяны Пашкиной, одним из критериев скорости восстановления будет объем и оперативность выплаты репараций и наличие здравого смысла и честности при их освоении. Однако по опыту предыдущих экономических кризисов собеседница Фокуса предупреждает, что зарплата растет очень медленно, поскольку даже в 2019 году в долларовом эквиваленте доходы еще не достигли уровня 2013 года.