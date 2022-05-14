Нужно честно сказать, что будет нищета. Как результат войны, слабости нашей экономики и популизма

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Европа все больше становится неосоциалистической. И по риторике и по политикам. Но входить в период неосоциализма с развитым гражданским обществом, устойчивыми и инклюзивными институтами и сильной экономикой легче. Польша, Чехия успели провести ключевые экономические реформы еще до вхождения в ЕС. Болгария и (в постоянных реформах общества) Венгрия не успели.

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Если Украина сейчас выберет путь, который все больше доминирует в Верховной Раде, путь, который отстаивает Гетманцев в своих произведениях, интервью и действиях, то Украина будет оставаться бедной страной с высокой долей государства в экономике, низким уровнем жизни и высоким уровнем патернализма.

Нет другого пути для Украины, кроме того, чтобы честно сказать народу, что будет нищета. Как результат войны, слабости нашей экономики и популизма. На несколько лет нам придется сократить государственные расходы. Будут ниже социальные стандарты.

Но мы должны использовать это время для того, чтобы:

Значительно переосмыслить роль страны. Компактное государство-сервис, все что возможно – скрипты или аутсорсинг функций. Перераспределение публичных финансов – не выше 30% от ВВП. Тотальная дерегуляция, приватизация (за исключением єлементов безопасности). Безопасность – приоритет, но вместе с западными партнерами. Максимум свобод для бизнеса на 3 года и перспектива сохранения позиции самой свободной экономики после. Человек (точнее, домохозяйство) – в центре опеки государства. Но это не значит, что государство обеспечивает. Государство предоставляет возможности: переобучение, государственный заказ, социальная работа (и другой аутсорсинг). То есть человек должен взять на себя заботу о благополучии семьи, ее медицинском обеспечении, образовании. А государство будет заботиться только о тех, кто не может себя обеспечить. Строить новое. Новая инфраструктура, города, институты, бизнес-модели, производства. В каждой сфере приоритет должен отдаваться инновационным подходам, изобретателям, прорывным или, по крайней мере, просто современным решениям. Мы больше не имеем права догонять. Мы, как и с ценностями, Майданами, смелостью, должны стать лидерами мира в действующем фазовом переходе.

Такие политически привлекательные тезисы, как "забота о пенсионерах", "роль профсоюзов", "социальная экономика", разрушительны для Украины, нашего общества и экономики.

Мы должны четко доказать Западу, почему и какая нам нужна помощь (сильная капиталистическая экономика рядом с Россией – в общих интересах), доказать, как мы реализуем ее некоррумпированным способом.

А для этого план Модернизации Украины должен строиться совместно: Международные партнеры – Правительство Украины – бизнес Украины (как субъективизированная часть гражданского общества, которая будет отвечать за реализацию плана).

Но главное сегодня – это изменить доминирующую риторику и политику. Социальные стандарты отражают развитие экономики. Сначала экономический рост – потом повышение социального уровня и предоставление государству больших социальных функций. А экономический рост возможен только в условиях максимальных экономических свобод.

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