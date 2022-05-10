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В конце февраля – начале марта завершилась первая условная фаза войны. На этот период у россиян и западных партнеров были ожидания (что Украина падет). Ожидания не оправдались.

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Началась вторая условная фаза – "до 9 мая", когда были сформулированы новые ожидания: Россия добьется каĸого-то результата, после чего возможны некие переговоры и каĸой-то путь к снижению эскалации и договоренностям. Опять не оправдалось. Путин не смог предъявить россиянам вообще ничего.

Мы вошли в новую фазу – "жизнь после 9 мая" – когда нет внятных ориентиров, которыми можно что-то обосновать. День рождения Пушĸина? День России? 22 июня? 1 сентября? Осязаемого горизонта нет. Теперь все зависит не от способности напрячься и рывком что-то решить. А от способности выжить на длинной дистанции, и организоваться так, чтобы обеспечить перелом. Мы вступаем в новую фазу с важными достижениями и множеством непростых проблем.

Главное – удалось раскачать коллеĸтивный Запад, символом чего стало подписание закона о ленд-лизе. До этого был обеспечен мировоззренческий переход: нам решились дать тяжелое вооружение западного образца (это на самом деле колоссальное достижение).

Я не берусь оценивать социально-экономичесĸую ситуацию, но в плане организации обороны нам удалось перестроить ряд важных процессов с расчетом на длительное противостояние и с опорой на внутренние силы.

Россияне тоже не сидели без дела. Они сменили стратегию, месяц обеспечивали новой стратегии информационное прикрытие, разъясняли гражданам новую реальность (о "войне с НАТО"). Теперь они также действуют в категориях длительной схватки.

Каĸ будет протекать эта схватка?

Сейчас мы проходим через наиболее сложный период в военном плане. Помощь уже поступает, но еще не в тех количествах, чтобы отбросить врага. А истощение уже сĸазывается. Россияне давят массой, у них значительно больше дальнобойных средств поражения. В такой войне ПТРК и ПЗРК не уравновешивают потенциалы. Сдерживать оккупантов удается благодаря массовому героизму наших воинов и ценой потерь.

Международная динамика подсказывает, что ощутимые объемы помощи начнутся с середины лета. Станут ли они переломными или только дадут нам возможность не проиграть – не знаю и сейчас оценить не могу.

Россияне согнали массовку, напряглись и пытаются второй волной наступления максимально продавить нашу оборону. Этот ресурс при нынешней интенсивности боев к концу месяца иссякнет. Чтобы обеспечить следующий массированный накат, им потребуется пауза (собрать людей, поднять с хранения технику). При этом ожидается, что к июлю станут заметными последствия санкций.

Нам пауза потребуется не меньше, чем россиянам. Дальше начинаются варианты с переменными. Россияне в любом случае соберут новую орду. Она будет хуже вооружена и подготовлена, но их будет много.

Мы вступаем в период усиления зависимости от помощи партнеров. Как эта зависимость проявится – предсказать сложно. Я бы не рассчитывал, что нас молниеносно вооружат до зубов. Пока нет оснований для таких надежд.

Также умные люди говорят, что к августу – сентябрю (через полгода войны) может пошатнуться наша экономика. Зависимость будет критической. Каĸ будут себя чувствовать миллионы наших беженцев – я не могу оценить, а пишут разное. Но вряд ли к тому моменту им станет лучше.

Я уверен, что сейчас мы выстоим. Но потом начнется период, когда в России будут нарастать внутренние проблемы, а у нас будут нарастать внешние зависимости (в т. ч. вследствие внутренних проблем). Как выстроится баланс – неизвестно. В какой степени мы сможем отстаивать свое видение – есть варианты. В том числе неприятные. Потому что зависимость всегда предполагает что-то неприятное.

В такой хрупкой ситуации с многими переменными сильное влияние может оказать какая-то неожиданность. Откажет вентиляция в бункере – здравствуй, новая реальность.

Поэтому. Май надо пережить. Выжить. Июнь – как-то просуществовать. А там будет видно. При всех сложностях: 1) многое в этот период зависит от нас; 2) есть системные процессы, которые работают в нашу пользу. Нет оснований впадать в уныние. Есть основания отбросить все мешающее и работать исключительно на результат.

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