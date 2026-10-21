Абсолютное зверство: как РФ в Харьковской области совершила одно из своих страшных преступлений

Абсолютное зверство.

Россияне убили двоих детей (девочки 1 и 11 лет), а также четырех взрослых (из них — три молодые женщины) в Новой Володаге (Харьковская область). Еще 15 человек ранены (из них — 7 детей).

Около 16:30 (т.е. еще светло) Россия нанесла удар дроном "Герань-3" по парку, где гуляли мамы с детьми. Погода хорошая, много людей.

Ноль военных целей. От слова совсем. Шесть погибших гражданских средь бела дня в небольшом городке.

Новая Водолага — в 75 км от ЛБС.

Чудовищное злодеяние.

Если будет установлено, что дрон наводили в реальном времени (а все выглядит именно так), даже трудно представить, кем надо быть для совершения такого преступления. Пока есть сведения, что российский дрон сделал несколько кругов над локацией перед ударом.

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Эта информация должна быть донесена до всех, кто формирует позицию в отношении России. Чем больше поблажек Кремлю — тем больше убитых украинских детей. Тем наглее российские упыри, поскольку начинают верить в свою безнаказанность.

На прошлой неделе россияне только в Харьковской области убили 10 гражданских, 148 человек пострадали, еще трое подорвались на взрывоопасных предметах.

Российских запускателей дронов, кто доживет до окончания боевых действий, после войны ждет отдельный счет, как и летчиков с ракетчиками.

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