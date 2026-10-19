Россия нанесла удар по парку в Харьковской области: погибли две женщины и ребенок (фото)

Днём 19 октября российские военные нанесли удар с помощью беспилотника типа "Герань-3" по центральному парку в посёлке Новая Водолага Харьковского района.

В результате нападения погибли две женщины и ребенок, еще 14 человек — в том числе семеро детей — получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, противник нанес удар по гражданской инфраструктуре около 16:30. В результате попадания здание местного кафе было значительно повреждено.

Россия нанесла удар по поселку Новая Водолага Фото: Харьковская областная прокуратура

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы: они устраняют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим. В настоящее время уточняется точное число жертв и устанавливаются обстоятельства очередного преступления, совершенного Российской Федерацией.

Видео дня

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Киев и Киевская область вновь подверглись массированному обстрелу со стороны РФ в ночь на 19 октября. В столице и регионе зафиксированы многочисленные разрушения, есть пострадавшие, известно о двух погибших.

Кроме того, воздушная тревога в связи с угрозой ударов БПЛА была объявлена в Волынской, Винницкой, Ровенской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях. Взрывы, в частности, этой ночью прогремели в Ковеле Волынской области, Луцке, Ровно и Дубне.