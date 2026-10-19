Уничтожен дата-центр, пострадали ТРЦ и медучреждение: последствия атаки РФ на Киев и область

Киев и Киевская область снова оказались под массированной атакой РФ в ночь на 19 октября. В столице и регионе фиксируются многочисленные разрушения, есть пострадавшие, известно о двух погибших.

Под ударом оказались Деснянский, Днепровский и Соломенский районы столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев — что известно о разрушениях

В Соломенском районе обломки вражеской ракеты повредили 25-этажный жилой дом. Известно о пяти пострадавших в возрасте от 21 до 77 лет. Одного раненого госпитализировали.

По информации журналистов "Киев24", в многоэтажке взрывной волной разбито много окон, местами вырваны кондиционеры и поврежден фасад. Тротуары усыпаны стеклом и обломками.

Также повреждения получило здание McDonald's, расположенное на первом этаже дома, и поликлиника, которая находится недалеко от 25-этажки. Там повреждена входная группа, выбиты окна, поврежден фасад, пострадали припаркованные автомобили.

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Виталий Кличко уточнил, что это — один из консультативно-диагностических центров города. По его информации, взрывной волной выбило более 200 окон, дверь в помещениях, повредило потолок, а также оборудование в медучреждении.

Внутри медцентра — серьезные разрушения Фото: Виталий Кличко / Telegram

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Пострадавших среди персонала нет, а медработников перевели работать в другие учреждения. На момент атаки пациентов в медицинском центре не было.

Также россияне существенно повредили торговый центр Cosmo Multimall на улице Вадима Гетьмана недалеко от станции метро "Шулявская". В комплексе работали десятки магазинов, заведения общественного питания, кинотеатр, боулинг и ледовая арена.

Известно, что пострадал контактный зоопарк "Зверополис", который тоже находится в нем. Животные уцелели, их эвакуируют в более безопасное место.

После атаки на здании разрушена часть навеса, а территория вокруг усыпана обломками и разбитым стеклом.

В Деснянском районе обломки упали на нежилое помещение, повреждены припаркованные авто. Серьезно разрушена наземная станция метро "Черниговская" красной линии метрополитена.

После обстрела станции "Черниговская" и "Лесная" закрыты на вход и выход до устранения последствий. Из-за удара повреждены как сами станции, так и колеи, а также кабельная сеть.

В связи с повреждением инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов на маршрутах №№ 1-М, 118.

По словам пресс-секретаря Киевского метрополитена Оксаны Никифорук, сейчас красная линия курсирует от станции "Академгородок" до станции "Дарница" в обычном режиме. Скоплений пассажиров на платформах нет.

Все другие линии работают в обычном режиме.

В Днепровском районе повреждено нежилое здание. По информации ГСЧС, это — учебное заведение. Как пишут в местных пабликах, само здание не сильно пострадало, но полностью уничтожен уголок живой природы.

Провайдер "Датагруп" сообщил о том, что в результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура его дата-центра. Он обеспечивает услугами абонентов в более чем 90 населенных пунктах Украины.

"К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны. Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок", — говорится в заявлении.

Киевская область — последствия атаки

По информации главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко, враг бил по области баллистическими и крылатыми ракетами и ударными БпЛА.

В Ирпене Бучанского района травмированы шесть человек, среди них трое детей. Еще три человека пропали без вести. Сейчас продолжаются поиски.

По информации местных СМИ, под ударом оказалось предприятие "Экософт", которое специализируется на производстве систем и оборудования для очистки воды.

Дым над Ирпенем после удара по предприятию "Экософт" Фото: Соцсети

Взрывной волной повредило и соседние дома. В многоэтажках выбиты окна.

В Ирпене в многоэтажках выбиты окна Фото: Telegram/ Александр Пащинский Фото: Telegram/ Александр Пащинский

По состоянию на утро известно о погибшей женщине после удара по частному сектору Ирпеня.

В результате удара по частному сектору погибла женщина Фото: Telegram/ Александр Пащинский

Также поврежден детский садик "Казка": выбиты окна, повреждены панели подвесного потолка в отдельных кабинетах. Родителей попросили пока не приводить детей, поскольку нужно оценить повреждения, выяснить, какие работы необходимо выполнить и позаботиться о том, чтобы в помещениях снова было безопасно для воспитанников и работников.

Садик "Казка" в Ирпене частично остался без окон после обстрела

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе частично разрушен частный дом, повреждены пять автомобилей и объект инфраструктуры.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной варварский обстрел российских террористов. По его информации, российская атака проходила в несколько волн за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров.

"Снова мишенью были энергетика и инфраструктура, но повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома. В общей сложности россияне применили 16 баллистических ракет, и это была целенаправленная атака против Киева и Киевщины. Также были применены россиянами более двухсот дронов разных типов, в том числе и реактивные "шахеды", от Харьковщины и Днепровщины до Волыни, Ровенщины и Одесщины. К сожалению, есть жертвы", — написал он.

Только за одну эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры и не менее 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах.

" Путин не хочет не только завершения этой войны, но даже любых деэскалационных шагов. Каждый из партнеров сталкивался с этим лично, когда слышал отказ от России. И очень важно называть вещи своими именами. Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизнь. Когда поставка ракет для украинского ПВО блокируется, а Россия получает ослабление или отсрочку санкций, это, к сожалению, отрицание реальности со стороны партнеров. В действительности война продолжается и продолжается только через русские удары, русское желание эту войну затягивать", — заявил политик.

Напомним, РФ атаковала Киев баллистикой и ударила по Днепру.

Также сообщалось, что Россия хочет разместить в Беларуси баллистику, чтобы атаковать западные области Украины