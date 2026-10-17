Россия хочет разместить в Беларуси баллистику, чтобы атаковать западные области Украины, — Зеленский

По словам президента, это будет означать, что Минск напрямую втягивают в войну.

Россия размещает ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов. Но она также хочет разместить на белорусской территории другие виды вооружения, в частности баллистическое, считает Владимир Зеленский. Об этом он сообщил 17 октября в аудиокомментарии журналистам.

Размещение баллистических ракет в Беларуси будет представлять угрозу, прежде всего, для западных областей Украины. Кремлю нужна поддержка Лукашенко, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды вооружений, "в том числе и баллистические ракеты", — отметил президент.

"Уверен, что у Путина есть такие мысли. И это прямое втягивание Беларуси в войну, и, на мой взгляд, оно очень опасно и для Беларуси тоже", — сказал Владимир Зеленский.

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Он также подтвердил, что существует угроза ударов и усиления атак на западную часть страны: "Безусловно. Готовится ли к этому РФ? Думаю, да".

Напомним, 12 октября стало известно, что в Беларуси у границ стран-членов НАТО и ЕС были сосредоточены подразделения Вооружённых сил Российской Федерации и других государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Было указано, что главная цель маневров — отработать "миротворческие операции" в неуказанной местности.

А 6 октября "Фокус" писал о других проявлениях военной активности в Беларуси, которые западные СМИ связали с возможной гибридной агрессией РФ против НАТО. Стало известно о проникновении группы вооружённых людей в масках на территорию Латвии. Латвийские военные заявили, что эти люди сопровождали мигрантов и могут быть представителями преступных группировок, но отметили, что они вели себя необычно агрессивно.