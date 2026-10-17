Росія хоче розмістити в Білорусі балістику, аби атакувати західні області України, — Зеленський

За словами президента, це означатиме, що Мінськ напряму втягують у війну.

Росія розміщує ретранслятори на території Білорусі, аби використовувати цей коридор для дронів. Але також вона хоче розмістити на білоруській території інші види озброєння, зокрема балістичного, вважає Володимир Зеленський. Про це він повідомив 17 жовтня в аудіокоментарі журналістам.

Розташування балістики в Білорусі загрожуватиме, насамперед, західним українським областям. Кремлю потрібна підтримка Лукашенка, щоб на території Білорусі були розташовані інші види зброї, "і балістики в тому числі", - зазначив президент.

"Впевнений, що такі думки у Путіна є. І це пряме втягування Білорусі в війну, і, на мій погляд, воно є дуже небезпечним і для Білорусі також", — сказав Володимир Зеленський.

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Він також підтвердив, що є загроза ударів і збільшення атак на західну частину країни: "Безумовно. Чи готується до цього РФ? Я думаю, так".

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що у Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО та ЄС зібрали підрозділи Збройних сил Російської Федерації та інших держав, які входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Було вказано, що головна мета маневрів — відпрацювати "миротворчі операції" у невказаній місцевості.

А 6 жовтня Фокус писав про інші види військової активності у Білорусі, яку західні медіа пов'язали з можливою гібридною агресією РФ проти НАТО. Стало відомо про прорив групи озброєних людей у масках на територію Латвії. Латвійські військові заявили, що ці люди супроводжували мігрантів та можуть бути представниками злочинних угрупувань, але зауважили, що вони поводились незвично агресивно.