RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Світ

У Білорусь приїхали підрозділи ЗС РФ на "військові навчання": що сталось біля кордону НАТО (фото)

фото солдатів ЗС РФ у Білорусі на навчаннях у жовтня 2026 року
У Білорусі проводять військові навчання "Нерушимое братство — 2026" | Фото: Міноборони Білорусі

У Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО та ЄС зібрали підрозділи Збройних сил Російської Федерації та інших держав, які входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомило білоруське командування. Вказано, що головна мета маневрів — відпрацювати "миротворчі операції" у невказаній місцевості. Що відомо про активність військ РФ та Білорусі?

ОДКБ проводить одночасно два військових навчання, ідеться у повідомленні Міноборони Білорусі у Telegram. Вказано, що одна частина під назвою "Нерушимое братство — 2026" відбувається у Вітебську (40 км до кордону РФ та 180 км до Латвії). Друга частина, навчання "Барьер-2026", — у населеному пункті Стара Дорога (70 км від Мінська та понад 200 км до України).

Білоруське командування заявило, що у військових маневрах ОДКБ сумарно беруть участь 1500 військових з п'яти країн — РФ, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану. На навчання також прибуло 300 одиниць військової техніки, серед неї — близько 80 типів безпілотників. Також з'ясувалось, що відпрацюванням "миротворчих заходів" займатимуться не лише військові, а й представники МВС, національних гвардій, оперативні групи Об'єднаного штабу.

Видео дня
карта з точками проведення військових навчань Несокрушимое братство 2026
Білорусь та напад РФ на НАТО — точки проведення військових навчань "Несокрушимое братство 2026"
Фото: Google Maps

Міноборони Білорусі повідомило, що іноземні війська почали прибувати з 9 жовтня 2026 року. Також вказано, що маневри отримали назву "Нерушимое братство — 2026" та відбудуться з 12 по 16 жовтня. Серед напрямків, які матимуть особливу увагу, — навчання "Барьер-2026", на яких відпрацюють захист від біологічних загроз.

"Навчання мають плановий характер і не спрямовані проти третіх країн", — запевнило білоруське командування.

У дописі Міноборони Білорусі поки немає кадрів з військових навчань. На фото — парад, на якому топгенерали п'яти країн ОДКБ вітають солдатів. Військові підрозділи марширували плацом у парадній формі: інших активностей поки не було.

фото командування на військових навчаннях Несокрушимое братство 2026
Білорусь та напад РФ на НАТО — командування на військових навчаннях "Несокрушимое братство 2026"
Фото: Міноборони Білорусі
фото параду на військових навчаннях Несокрушимое братство 2026
Білорусь та напад РФ на НАТО — парад на військових навчаннях "Несокрушимое братство 2026"
Фото: Міноборони Білорусі

Крім того, глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін розповів про випробування засобів виявлення, супроводу та знищення дронів. На виставці, у якій брав участь диктатор Лукашенко та яку показали на початку жовтня, командування показало бронеавтомобіль з антенами-решітками для виявлення повітряних цілей, дрони різних типів. Також бачимо, що Мінськ має власний центр "Техномаг", який займається військовими розробками.

фото бронемашини на виставці військової техніки
Білорусь та напад РФ на НАТО — бронемашина на виставці військової техніки в Мінську
фото дрона та Лукашенка на виставці військової техніки
Білорусь та напад РФ на НАТО — дрон та Лукашенко на виставці військової техніки в Мінську
фото дрона на виставці військової техніки в Мінську
Білорусь та напад РФ на НАТО — дрон на виставці військової техніки в Мінську
фото представника центру Техномаг на виставці військової техніки в Мінську
Білорусь та напад РФ на НАТО — представник центру "Техномаг" на виставці військової техніки в Мінську
фото ударного FPV-дронана виставці військової техніки в Мінську
Білорусь та напад РФ на НАТО — ударний FPV-дрон на виставці військової техніки в Мінську
фото бронемашини на виставці військової техніки
фото дрона та Лукашенка на виставці військової техніки
фото дрона на виставці військової техніки в Мінську
фото представника центру Техномаг на виставці військової техніки в Мінську
фото ударного FPV-дронана виставці військової техніки в Мінську

Білорусь та напад РФ на НАТО — що відомо про підготовку вторгнення

Зазначимо, 6 жовтня Фокус писав про інші види військової активності у Білорусі, яку західні медіа пов'язали з можливою гібридною агресією РФ проти НАТО. Стало відомо про прорив групи озброєних людей у масках на територію Латвії. Латвійські військові заявили, що ці люди супроводжували мігрантів та можуть бути представниками злочинних угрупувань, але зауважили, що вони поводились незвично агресивно.

Нагадуємо, командувач силами НАТО у Європі підготував план відбиття нападу РФ на альянс під назвою "Теорія перемоги".