У Білорусь приїхали підрозділи ЗС РФ на "військові навчання": що сталось біля кордону НАТО (фото)

У Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО та ЄС зібрали підрозділи Збройних сил Російської Федерації та інших держав, які входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомило білоруське командування. Вказано, що головна мета маневрів — відпрацювати "миротворчі операції" у невказаній місцевості. Що відомо про активність військ РФ та Білорусі?

ОДКБ проводить одночасно два військових навчання, ідеться у повідомленні Міноборони Білорусі у Telegram. Вказано, що одна частина під назвою "Нерушимое братство — 2026" відбувається у Вітебську (40 км до кордону РФ та 180 км до Латвії). Друга частина, навчання "Барьер-2026", — у населеному пункті Стара Дорога (70 км від Мінська та понад 200 км до України).

Білоруське командування заявило, що у військових маневрах ОДКБ сумарно беруть участь 1500 військових з п'яти країн — РФ, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану. На навчання також прибуло 300 одиниць військової техніки, серед неї — близько 80 типів безпілотників. Також з'ясувалось, що відпрацюванням "миротворчих заходів" займатимуться не лише військові, а й представники МВС, національних гвардій, оперативні групи Об'єднаного штабу.

Видео дня

Білорусь та напад РФ на НАТО — точки проведення військових навчань "Несокрушимое братство 2026" Фото: Google Maps

Міноборони Білорусі повідомило, що іноземні війська почали прибувати з 9 жовтня 2026 року. Також вказано, що маневри отримали назву "Нерушимое братство — 2026" та відбудуться з 12 по 16 жовтня. Серед напрямків, які матимуть особливу увагу, — навчання "Барьер-2026", на яких відпрацюють захист від біологічних загроз.

"Навчання мають плановий характер і не спрямовані проти третіх країн", — запевнило білоруське командування.

У дописі Міноборони Білорусі поки немає кадрів з військових навчань. На фото — парад, на якому топгенерали п'яти країн ОДКБ вітають солдатів. Військові підрозділи марширували плацом у парадній формі: інших активностей поки не було.

Білорусь та напад РФ на НАТО — командування на військових навчаннях "Несокрушимое братство 2026" Фото: Міноборони Білорусі

Білорусь та напад РФ на НАТО — парад на військових навчаннях "Несокрушимое братство 2026" Фото: Міноборони Білорусі

Крім того, глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін розповів про випробування засобів виявлення, супроводу та знищення дронів. На виставці, у якій брав участь диктатор Лукашенко та яку показали на початку жовтня, командування показало бронеавтомобіль з антенами-решітками для виявлення повітряних цілей, дрони різних типів. Також бачимо, що Мінськ має власний центр "Техномаг", який займається військовими розробками.

Білорусь та напад РФ на НАТО — бронемашина на виставці військової техніки в Мінську Білорусь та напад РФ на НАТО — дрон та Лукашенко на виставці військової техніки в Мінську Білорусь та напад РФ на НАТО — дрон на виставці військової техніки в Мінську Білорусь та напад РФ на НАТО — представник центру "Техномаг" на виставці військової техніки в Мінську Білорусь та напад РФ на НАТО — ударний FPV-дрон на виставці військової техніки в Мінську

Білорусь та напад РФ на НАТО — що відомо про підготовку вторгнення

Зазначимо, 6 жовтня Фокус писав про інші види військової активності у Білорусі, яку західні медіа пов'язали з можливою гібридною агресією РФ проти НАТО. Стало відомо про прорив групи озброєних людей у масках на територію Латвії. Латвійські військові заявили, що ці люди супроводжували мігрантів та можуть бути представниками злочинних угрупувань, але зауважили, що вони поводились незвично агресивно.

Нагадуємо, командувач силами НАТО у Європі підготував план відбиття нападу РФ на альянс під назвою "Теорія перемоги".