Дрони з ШІ та знищення командування: у НАТО створили план "швидкої перемоги" над РФ, – Bloomberg

Головнокомандувач НАТО у Європі генерал Алексус Гринкевич ознайомить членів альянсу зі стратегією "Теорія перемоги", яка запрацює у випадку нападу Росії, розповіло медіа. Стратегія включає активне використання дронів та технологій штучного інтелекту. Який план розробили у НАТО через загрозу російського вторгнення у країни Балтії чи Польщу?

Країни-союзники НАТО дізнаються про деталі "Теорії перемоги" 12 жовтня під час саміту у Польщі, ідеться у матеріалі агентства Bloomberg. При цьому наголошується, що Північноатлантичний альянс справді має інформацію, що РФ готує вторгнення на східному фланзі, але генсек Марк Рютте запевняв, що ідеться про гібридні атаки, а не про пряме вторгнення. Головні пункти нової стратегії — це інтеграція сучасних технологій, дронів та ШІ, у систему оборони.

Медіа отримало інформацію про план НАТО від неназваних дипломатичних джерел. При цьому навели відповідь речника Грінкевича, полковника Мартіна О'Доннела. О'Доннел відмовився говорити про деталі, але наголосив, що ідеться виключно про стратегію оборони у випадку агресії, а не про напад. Особливість нової стратегії — це збереження переваги НАТО, пояснення, чому союзникам потрібно збільшити витрати на оборону та куди підуть гроші. При цьому покладатимуться на традиційну зброю, але "з новими можливостями, що з'явилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році".

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"Нам потрібно зараз створити умови для стримування агресії та, за необхідності, перемоги у разі нападу", — заявив речник головнокомандувача.

План оборони НАТО полягає у тому, що діятимуть сухопутні війська та інші "ресурси". Спершу застосують "недорогі безпілотники, системи з мінімальним екіпажем та цілеутворення на основі штучного інтелекту". Далі війська альянсу отримають "свободу маневру" та "знищать вороже командування та управління з метою швидкої та переважаючої перемоги над російськими силами".

У матеріалі також пояснюється, що серед союзників точаться суперечки, як "розставити пріоритети" між традиційною зброєю та новими технологіями, які мають діяти на полі бою. Крім того, Bloomberg згадало про анкету президента Дональда Трампа для членів альянсу: питали, чи планують вони збільшувати витрати на оборону з врахуванням скорочення військових активів США у Європі.

Напад РФ на НАТО — деталі погроз Кремля

Зазначимо, у 2026 році медіа, західні військові та аналітики почали писати про можливий напад РФ на країни-члени НАТО. У одному зі сценаріїв ішлося про загрозу для Естонії та атаку на Нарву. В інших сценаріях розглядали випадок вторгнення у Литву та взяття під контроль Сувальського коридору, при чому росіяни могли іти з території Білорусі з півдня та зі сходу через територію Латвії. Тим часом восени російський диктатор Путін виступив на традиційному Валдайському форумі та заявив, що готовий до застосування ядерної зброї, якщо буде "напад НАТО" на Калінінградський анклав РФ.

Нагадуємо, 5 жовтня медіа розповіли про плани Естонії через загрозу нападу РФ.