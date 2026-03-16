Путін готує напад на Естонію: які ознаки вторгнення, — Bild (карта)

Жителі Естонії побачили у мережі серію відео та дописів про створення так званої "Нарвської народної республіки" і це може говорити про готовність Російської Федерації до вторгнення, ідеться у статті Bild. Естонські спецслужби заявили, що бачать дуже багато схожого з першими днями загострення в Україні. Чи може інформаційна активність РФ, схожа на провокації 2014 року, справді дестабілізувати Естонію?

Заклики до створення "Нарвської народної республіки" поширюються у соцмережах і месенджерах та мають радикальну антиестонську риторику, ідеться у статті Bild. На відео та на листівках невідомі особи у масках пишуть про створення "республіки" та вигадали навіть власний прапор — три смуги чорного, зеленого та білого кольорів. Співрозмовник медіа у спецслужбах пояснили, що бачать схожість з першими днями нагнітання перед вторгнення РФ в Україну 12 років тому та побоюються дестабілізації на тлі війни в Ірані, коли РФ може почати діяти самостійно.

Медіа відшукало кілька провокаційних дезінформаційних відео закликами створити "Нарвську народну республіку", і при цьому пояснило, що влада Естонії впевнена, що вторгнення не буде, хоч загроза справді є. Тим часом у мережі — карти, на якій позначено площу новоутворення, розташованого на північному сході країни. "Активісти" пишуть про нову країну "від Нарви до Пюссі" [Пюссі, Püssi — ред.], яка "відріже" від Естонії шматок території розмірами, умовно, 60 на 60 км і площею 3600 кв. км.

Напад РФ на Естонію — карта "Нарвської народної республіки" Фото: Bild

У статті наводиться позиція речниці естонської поліції безпеки Марти Тууле, яка прокоментувала хвилю антиестонських дописів у березні 2026 року. На думку посадовиці, ідеться про "кампанію дезінформації", спрямовану на розкол суспільства. Тим часом джерела Bild в спецслужбах не виключають, що таким чином Москва почала підготовку вторгнення.

"Ми не можемо виключити можливість того, що це призначено для підготовки до російського вторгнення за українською моделлю від 2014 року", — навело медіа слова анонімного співрозмовника з сил безпеки Естонії

Напад РФ на Естонію — деталі

У мережі справді можна відшукати допис про створення фейкової "Нарвської народної республіки". Усі "активісти" — у балаклавах, пишуть про підпілля і про те, що для нового утворення не ма значення порядок смуг на "прапорі". Не вдалось відшукати кадрів, на яких до збройного заколоту закликали б особи з відкритими обличчями. Тим часом у березні у Державній Думі РФ готує законопроєкт про те, що Москва дозволяє використовувати збройні сили на території інших країн для захисту росіян: аналогічне рішення щодо України вийшло 1 березня 2014 року.

Напад РФ на Естонію — активіст "Нарвської народної республіки" Фото: Скриншот

Зазначимо, влітку 2025 року Фокус опублікував переклад статті західних аналітиків, які дослідили можливість вторгнення РФ в Естонію або в інші країни Балтії. Серед іншого, ішлося про особливі умови, на яких РФ окупувала країни Балтії у 18 столітті, про досі незатверджений кордон у районі Нарви та про російськомовних, які живуть неподалік від російсько-естонського кордону.

Нагадуємо, 16 лютого з'явилась заява Естонії щодо загрози вторгнення РФ, у якій ішлося про особливу відповідь, якщо станеться напад. Тим часом 18 лютого стало відомо про групу російських військових, які перетнули кордон та незаконно прибули пів години на території чудої країни.