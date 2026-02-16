Естонія пригрозила РФ перенесенням війни на її територію в разі вторгнення

Естонію часто називають новою потенційною військовою ціллю РФ, проте країна, яка є членом НАТО, не збирається ставати жертвою російської агресії.

З наративом про те, що Естонія — одна з найвразливіших країн Європи, категорично не згоден міністр закордонних справ Маргус Цахкна, про що розповів в інтерв'ю DW.

За його словами, влада Естонії готова до ймовірного вторгнення і знає, що робити.

"Рівень стримування дійсно високий", — наголосив він.

Цакхна впевнений, що в країні дивляться на карту і прекрасно розуміють ймовірні цілі РФ.

"Але в реальному житті ми значно нарощуємо наші можливості. Я думаю, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. У нас уже є нові плани оборони, і це означає, що ми не просто чекаємо. Якщо Росія вторгнеться на нашу територію, почавши опір, ми перенесемо війну на територію Росії", — попередив політик.

Питання, яке турбує Естонію по-справжньому, — це готовність Європи "ухвалити рішення, встати і стати сильнішою".

Глава МЗС Естонії в бесіді з журналістами також повідомив, що вважає помилкою переговори з главою Кремля Володимиром Путіним без наявності будь-якого плану:

"Ми проводимо подібну політику в Європі вже кілька десятиліть. І який результат? Результат — ще більше воєн, ще більш агресивна Росія. Тому зараз абсолютно неправильно починати пошук якогось спеціального посланця для Європейського Союзу, відправляти цього посланця до Кремля, тому що він повернеться в приниженому становищі, ще більш слабким, а також послабить позиції України".

У себе в Facebook, коментуючи підсумки Мюнхенської конференції з безпеки, Цакхна також запевнив у подальшій підтримці України.

Він зазначив, що Європа має багато хитрощів, щоб підтримати Україну, тиснути на Росію і в такий спосіб узяти відповідальність за безпеку власного континенту.

"Потрібно переосмислити нинішній наратив, начебто ми підтримуємо Україну тільки з доброї волі або тільки на користь України. Треба набагато більше думати, що вільна, незалежна і суверенна Україна — це можливість для Європи. Ключові слова, до речі, — економіка, оборонна промисловість, оборонна співпраця", — зявив дипломат.

