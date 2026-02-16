Эстония пригрозила РФ переносом войны на ее территорию в случае вторжения

Эстонию часто называют новой потенциальной военной целью РФ, однако страна, которая является членом НАТО, не собирается становится жертвой российской агрессии.

С нарративом о том, что Эстония — одна из наиболее уязвимых стран Европы, категорически не согласен министр иностранных дел Маргус Цахкна, о чем рассказал в интервью DW.

По его словам, власти Эстонии готовы к вероятному вторжению и знают, что делать.

"Уровень сдерживания действительно высокий", — подчеркнул он.

Цакхна уверен, что в стране смотрят на карту и прекрасно понимают вероятные цели РФ.

"Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", — предупредил политик.

Відео дня

Вопрос, которые беспокоит Эстонию по-настоящему, — это готовность Европы "принять решение, встать и стать сильнее".

Глава МИД Эстонии в беседе с журналистами также сообщил, что считает ошибкой переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным без наличия какого-либо плана:

"Мы проводим подобную политику в Европе уже несколько десятилетий. И каков результат? Результат — еще больше войн, еще более агрессивная Россия. Поэтому сейчас совершенно неправильно начинать поиск какого-либо специального посланника для Европейского Союза, отправлять этого посланника в Кремль, потому что он вернется в униженном положении, еще более слабым, а также ослабит позиции Украины".

У себя в Facebook, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, Цакхна также заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Он отметил, что Европа имеет много уловок, чтобы поддержать Украину, давить на Россию и таким образом взять ответственность за безопасность собственного континента.

"Нужно переосмыслить нынешний нарратив, будто мы поддерживаем Украину только по доброй воле или только в пользу Украины. Надо гораздо больше думать, что свободная, независимая и суверенная Украина — это возможность для Европы. Ключевые слова, кстати, — экономика, оборонная промышленность, оборонное сотрудничество", — зявил дипломат.

4 февраля стало известно, что бойцы Военно-морских сил Эстонии задержали корабль Baltic Spirit под флагом Барбадоса, который вез груз в Российскую Федерацию. Спецоперацию провели с привлечением полиции. Было предположение, что судно везло контрабандные товары в Россию.

Напомним, в Таллине отменили концерт популярной американской ню-метал группы Limp Bizkit, поскольку лидер группы Фред Дерст признавал оккупированный Крым российским на концерте в 2015 году.