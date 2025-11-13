Фронтмен называл Крым российским: в Эстонии отменили концерт группы Limp Bizkit

Концерт популярной американской ню-метал группы Limp Bizkit в Таллинне отменили. В Министерстве иностранных дел после анонса концерта говорили, что Эстония — "не место для сторонников страны-агрессора".

Об отмене концерта Limp Bizkit пишет 13 ноября эстонское медиа ERR. Событие должно было состояться 31 мая 2026 года, а предварительная продажа билетов начаться 10 ноября.

Агентство Baltic Live Agency, которое организовывало концерт, сообщило в Facebook об отмене мероприятия "по причинам, не зависящим от организатора".

Журналисты отметили, что ранее, после анонса концерта американской группы, в Министерстве иностранных дел Эстонии заявляли о недопустимости появления сторонников государства-агрессора в культурном пространстве страны.

"Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине", — отметили в ведомстве.

На уточняющие запросы ERR после сообщений об отмене концерта Limp Bizkit в эстонском МИДе на момент публикации новости не отвечали.

В пресс-релизе от 7 ноября агентство Baltic Live Agency сообщало, что им было известно о признании лидером группы Фредом Дерстом оккупированного Крыма российским на концерте в 2015 году. Организаторы заявили, что решительно осуждают такие действия и высказывания.

"Мы можем объяснить это только тем, что в то время (до 2019 года) Фред Дерст был женат на русской женщине из Крыма и, вероятно, находился в искаженном информационном пространстве", — сказал руководитель по связям с общественностью Baltic Live Agency Гуннар Виесе.

Он также вспомнил выступления Limp Bizkit в Германии, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Польше и Франции за последние пять лет и заявил, что все эти страны являются большими поклонниками Эстонии и Украины, впрочем, не возражали против концертов группы.

Взгляды лидера Limp Bizkit Фреда Дерста

Служба безопасности Украины в ноябре 2015 года запретила солисту Limp Bizkit Фреду Дерсту въезд в страну после того, как он развернул на сцене плакат с заявлением, что Крым является российским. В том же году он заявлял о желании выступить во временно оккупированных Донецке и Луганске.

Осенью 2018 года СМИ сообщали, что лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст развелся с женой-крымчанкой.

В августе 2024 года Фред Дерст обратился к фанатам в России на своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте" и заявил, что "скучает по всем им" и надеется на встречу в ближайшем будущем.

Фред Дерст обратился на своей странице "ВКонтакте" к российским фанатам в 2024 году Фото: скриншот

Напомним, 18 октября соучредитель и гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс ушел из жизни в возрасте 48 лет. Издание The Economic Times, что музыкант имел проблемы со здоровьем, в частности заболевание печени.

