Фронтмен називав Крим російським: в Естонії скасували концерт гурту Limp Bizkit

Концерт популярного американського нью-метал гурту Limp Bizkit в Таллінні скасували. В Міністерстві закордонних справ після анонсу концерту казали, що Естонія — "не місце для прихильників країни-агресорки".

Про скасування концерту Limp Bizkit пише 13 листопада естонське медіа ERR. Подія мала відбутися 31 травня 2026 року, а попередній продаж квитків початися 10 листопада.

Агентство Baltic Live Agency, що організовувала концерт, повідомила в Facebook про скасування заходу "з причин, незалежних від організатора".

Журналісти зазначили, що раніше, після анонсу концерту американського гурту, в Міністерстві закордонних справ Естонії заявляли про неприпустимість появи прихильників держави-агресорки в культурному просторі країни.

"Естонія підтримує територіальну цілісність України та вважає, що кожен сантиметр української землі належить Україні", — зазначили у відомстві.

Відео дня

На уточнювальні запити ERR після повідомлень про скасування концерту Limp Bizkit в естонському МЗС на момент публікації новини не відповідали.

В пресрелізі від 7 листопада агентство Baltic Live Agency повідомляло, що їм було відомо про визнання лідером гурту Фредом Дерстом окупованого Криму російським на концерті у 2015 році. Організатори заявили, що рішуче засуджують такі дії та висловлювання.

"Ми можемо пояснити це тільки тим, що в той час (до 2019 року) Фред Дерст був одружений на російській жінці з Криму і, ймовірно, перебував у спотвореному інформаційному просторі", — сказав керівник зі зв'язків із громадськістю Baltic Live Agency Гуннар Вієсе.

Він також пригадав виступи Limp Bizkit у Німеччині, Австрії, Нідерландах, Великій Британії, Ірландії, Польщі та Франції за останні п'ять років і заявив, що всі ці країни є великими прихильниками Естонії та України, втім не заперечували проти концертів гурту.

Погляди лідера Limp Bizkit Фреда Дерста

Служба безпеки України в листопаді 2015 року заборонила солісту Limp Bizkit Фреду Дерсту в'їзд до країни після того, як він розгорнув на сцені плакат із заявою, що Крим є російським. Того ж року він заявляв про бажання виступити в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську.

Восени 2018 року ЗМІ повідомляли, що лідер гурту Limp Bizkit Фред Дерст розлучився з дружиною-кримчанкою.

В серпні 2024 року Фред Дерст звернувся до фанатів у Росії на своїй сторінці в російській соціальній мережі "ВКонтакте" та заявив, що "сумує за всіма ними" та сподівається на зустріч у найближчому майбутньому.

Фред Дерст звернувся на своїй сторінці "ВКонтакте" до російських фанатів у 2024 році Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 жовтня співзасновник і гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс пішов з життя у віці 48 років. Видання The Economic Times, що музикант мав проблеми зі здоров'ям, зокрема захворювання печінки.

9 травня американський актор Стівен Сігал і сербський кінорежисер Емір Кустуриця відвідали парад у Москві, який проводився з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.