Стівен Сігал та Емір Кустуріца відвідали парад у Москві

73-річний американський актор Стівен Сігал засвітився на військовому параді в Москві 9 травня.

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Про це повідомляють росЗМІ.

На відео, які з'явилися в мережі, видно, що він сидить на трибуні, спостерігаючи за ходою на Красній площі.

Сігал отримав російський паспорт 3 листопада 2016 року. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, він "наполегливо і досить тривалий час" звертався з відповідним проханням.

Перед цим, у січні 2016-го Стівен також став громадянином Сербії і заявляв про бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.

Два роки по тому актора призначили спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків, а в його обов'язки входило сприяння подальшому розвитку відносин РФ і США в гуманітарній сфері, включно із взаємодією у сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів тощо.

Пізніше він заявив, що хотів би стати губернатором Приморського краю. Своїми мріями він поділився під час зустрічі з глядачами в межах кінофестивалю "Меридіани Тихого" у Владивостоці. Губернатором актор так і не став, але вже 2021 року офіційно вступив у партію "Справедлива Росія — За правду".

Він неодноразово зізнавався у своїй любові до російського президента Володимира Путіна і навіть запевняв, що готовий, якщо знадобиться, воювати на боці ЗС РФ проти України.

Крім того, Сігал стверджував, що готовий померти за Путіна.

Сігал – не єдиний представник іноземного шоу-бізнесу, хто відвідав парад. Також на трибунах помітили югославського і сербського кінорежисера та актора кіно Еміра Кустуріцу. 26 листопада 2024 року він підтвердив намір отримати громадянство Росії.

Емір Кустуріца

За словами режисера, паспорт РФ йому потрібен для того, щоб знімати фільми. Він зазначив, що Росія і Сербія занадто мало співпрацюють одна з одною в галузі культури. У березні минулого року Кустуріца говорив, що і так вважає себе громадянином РФ, тому що дуже любить цю країну, тому і розглядає для себе можливість отримати новий паспорт.

За два дні до початку російського вторгнення в Україну, 22 лютого 2022 року стало відомо, що режисер погодився очолити Центральний академічний театр Російської Армії (ЦАТРА). З такою пропозицією до нього звернувся голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Раніше Фокус писав, за скільки Сігал готовий виступити на корпоративі в Москві.