"На боці свого президента": Сігал заявив, що готовий загинути за Путіна на фронті

Актор Стівен Сігал розповів про свій лист очільнику Кремля Володимиру Путіну та запевнив у готовності воювати. Проте російський експерт ідею не оцінив, заявивши, що навіть попри досвід гри в бойовиках як солдат Сігал буде "не дуже".

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Відомий американський актор бойовиків та спецпредставник МЗС РФ з гуманітарних звʼязків Стівен Сігал заявив, що готовий відправитись на війну в Україні. Про це 10 жовтня повідомили у ТАСС.

Своєю позицією щодо розв’язаної Росією війни Сігал поділився у власному документальному фільмі "В ім'я справедливості", розміщеному на російській медіаплатформі. Він запевнив, що, якщо знадобиться, готовий воювати на стороні ЗС РФ.

Актор розповів, що наступного дня після повномасштабного вторгнення російських військ написав листа. Він переконався, що послання "з великою ймовірністю" дійде до адресата — президента Росії Володимира Путіна.

"І в листі я написав йому, що тепер ми побачимо, хто наші справжні співвітчизники, хто наші друзі й хто наші вороги. Я буду на боці свого президента і боротимуся на боці свого президента", — поділився Сігал.

Він запевнив, що в разі потреби помре за Путіна.

Російський так званий військовий експерт Станіслав Крапивник у коментарі медіа "Абзац" вже оцінив Сігала в ролі окупанта.

"Ви дивилися, в якій формі він зараз? Він віковий. Без підготовки він буде не дуже", — заявив "експерт".

Він зазначив, що актору можна було б доручити підіймати моральний дух бійцям ЗС РФ. Однак як бойова одиниця він, на думку Крапивника, армії Путіна не потрібен.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року наказом президента РФ Володимира Путіна актор Стівен Сігал отримав російське громадянство. Він відкрито підтримував окупацію Криму та неодноразово бував на захопленому півострові. У квітні 2022 року Сігал святкував 70-річчя, на ювілей були запрошені пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов.

У березні 2023 року Сігал взяв участь у з'їзді Міжнародного руху русофілів. Він заявив, що є "на сто відсотків русофілом" і "на мільйон відсотків росіянином".