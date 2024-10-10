"На стороне своего президента": Сигал заявил, что готов погибнуть за Путина на фронте

Актер Стивен Сигал рассказал о своем письме главе Кремля Владимиру Путину и заверил в готовности воевать. Однако российский эксперт идею не оценил, заявив, что даже несмотря на опыт игры в боевиках как солдат Сигал будет "не очень".

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Известный американский актер боевиков и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что готов отправиться на войну в Украину. Об этом 10 октября сообщили в ТАСС.

Своей позицией относительно развязанной Россией войны Сигал поделился в собственном документальном фильме "Во имя справедливости", размещенном на российской медиаплатформе. Он заверил, что, если понадобится, готов воевать на стороне ВС РФ.

Актер рассказал, что на следующий день после полномасштабного вторжения российских войск написал письмо. Он убедился, что послание "с большой вероятностью" дойдет до адресата — президента России Владимира Путина.

"И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду бороться на стороне своего президента", — поделился Сигал.

Он заверил, что в случае необходимости умрет за Путина.

Российский так называемый военный эксперт Станислав Крапивник в комментарии медиа "Абзац" уже оценил Сигала в роли оккупанта.

"Вы смотрели, в какой форме он сейчас? Он возрастной. Без подготовки он будет не очень", — заявил "эксперт".

Он отметил, что актеру можно было бы поручить поднимать моральный дух бойцам ВС РФ. Однако как боевая единица он, по мнению Крапивника, армии Путина не нужен.

Напомним, в ноябре 2016 года приказом президента РФ Владимира Путина актер Стивен Сигал получил российское гражданство. Он открыто поддерживал оккупацию Крыма и неоднократно бывал на захваченном полуострове. В апреле 2022 года Сигал праздновал 70-летие, на юбилей были приглашены пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

В марте 2023 года Сигал принял участие в съезде Международного движения русофилов. Он заявил, что является "на сто процентов русофилом" и "на миллион процентов русским".