С 2016 года актер имеет российское гражданство и даже является членом партии "Справедливая Россия – За правду".

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Американский актер Стивен Сигал отметил свое 70-летие 10 апреля, устроив праздник в одном из лучших московских ресторанов, поскольку уже пять лет он имеет российское гражданство. В Сети опубликовали кадры, на которых знаменитость произносить речь.

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"Для меня счастье, что вы все сегодня со мной, моя семья и мои друзья, люблю вас всех, и мы вместе во времена тяжелые и во времена сытые", – говорит он присутствующим.

На кадрах можно увидеть главных российских пропагандистов – Владимира Соловьева, оставшегося без итальянских вилл из-за санкций, а также Тиграна Кеосаяна, который пришел на праздник со своей женой Маргаритой Симоньян, руководителем Russia Today. В списке гостей также были Анатолий Цой, Виктор Дробыш, Алексей Чадов и другие.

"Связался с рашистами – и все, пропал человек! Это заразно!", – прокомментировал видео советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По информации росСМИ, Сигал никак не проявлял свой звездный статус и даже сам развлекал гостей. Он даже исполнил блюз на сцене ресторана.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актеру в ноябре 2016 года. Сигал активно поддерживал политику главы РФ, а также оккупацию Крыма.

Из-за того, что он неоднократно посещал Крым, Стивен оказался в базе "Миротворца". Кроме того, ему запретили въезд на территорию Украины.

В 2018-м Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, а в его обязанности входило содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее. Позже он заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Своими мечтами он поделился во время встречи со зрителями в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке.

Губернатором актер так и не стал, но уже в 2021 году официально вступил в партию "Справедливая Россия – За правду".