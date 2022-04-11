Стівен Сігал відсвяткував 70-річчя в компанії пропагандистів Соловйова та Симоньян (відео)

З 2016 року актор має російське громадянство і навіть є членом партії "Справедлива Росія — За правду".

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Американський актор Стівен Сігал відсвяткував своє 70-річчя 10 квітня, влаштувавши свято в одному з найкращих московських ресторанів, оскільки вже п'ять років має російське громадянство. В Мережі опублікували кадри, на яких знаменитість виголошує промову.

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"Для мене щастя, що ви всі сьогодні зі мною, моя сім'я та мої друзі, люблю вас усіх, і ми разом у часи важкі та в часи ситі", — каже він присутнім.

На кадрах можна побачити головних російських пропагандистів — Володимира Соловйова, який залишився без італійських вілл через санкції, а також Тиграна Кеосаяна, який прийшов на свято зі своєю дружиною Маргаритою Симоньян, керівницею Russia Today. У списку гостей також були Анатолій Цой, Віктор Дробиш, Олексій Чадов та інші.

"Зв'язався з рашистами — і все, зникла людина! Це заразно!" — прокоментував відео радник голови МВС України Антон Геращенко.

За інформацією росЗМІ, Сігал ніяк не проявляв свій зірковий статус і навіть сам розважав гостей. Він навіть виконав блюз на сцені ресторану.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства американському актору в листопаді 2016 року. Сігал активно підтримував політику глави РФ, а також окупацію Криму.

Через те, що він неодноразово відвідував Крим, Стівен опинився в базі "Миротворця". Окрім того, йому заборонили в'їзд на територію України.

У 2018-му Сігала призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків, а до його обов'язків входило сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію у сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів тощо. Пізніше він заявив, що хотів би стати губернатором Приморського краю. Своїми мріями він поділився під час зустрічі із глядачами у межах кінофестивалю "Меридіани Тихого" у Владивостоку.

Губернатором актор так і не став, але вже у 2021 році офіційно вступив до партії "Справедлива Росія — За правду".