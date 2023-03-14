"Я на миллион процентов русский": Стивен Сигал поучаствовал в конгрессе русофилов в Москве

Актер на открытии учредительного съезда Международного движения русофилов разразился пламенной речью о любви к РФ. В частности, Сигал заявил, что вырос в "русской семье", хотя его дедушка и бабушка были евреями-иммигрантами.

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Актер Стивен Сигал во вторник, 14 марта принял участие в учредительном съезде Международного движения русофилов. В рамках мероприятия он заявил, что является "на сто процентов русофилом" и "на миллион процентов русским". Об этом пишет агентство РИА Новости.

"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", — прокомментировал актер.

Семья Стивена Сигала: евреи-иммигранты и бурятские корни

Стивен Фредерик Сигал родился в штате Мичиган в США в 1952 году. Его мать Патрисия идентифицировала себя как ирландку, хотя доподлинно ее происхождение неизвестно, так как она выросла в приемной семье. Отец актера — Самуэль Стивен Сигал — вырос в семье евреев-иммигрантов из РФ Доры Гольдштейн и Натана Зигельмана. О своих еврейских корнях актер, как правило, не говорит.

В интервью ток-шоу "Пусть говорят" Сигал рассказывал, что его предки по отцовской линии жили во Владивостоке в Сибири. Он также заявлял, что генетическое исследование показало наличие у него якутского и бурятского происхождения.

Стивен Сигал со своей женой-монголкой Эрденетуей Батсух

Актер в поисках информации о своих родственниках побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.

Напомним, в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актеру и режиссеру Стивену Сигалу. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Ранее, в январе 2016 года, Сигал также получил сербское гражданство. Актер заявил, что хочет открыть клуб айкидо в Белграде.