"Я на мільйон відсотків росіянин": Стівен Сігал взяв участь у конгресі русофілів у Москві

Актор на відкритті установчого з'їзду Міжнародного руху русофілів вибухнув палкою промовою про любов до РФ. Зокрема, Сігал заявив, що виріс у "російській родині", хоча його дідусь і бабуся були євреями-іммігрантами.

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Актор Стівен Сігал у вівторок, 14 березня, взяв участь в установчому з'їзді Міжнародного руху русофілів. У межах заходу він заявив, що є "на сто відсотків русофілом" і "на мільйон відсотків росіянином". Про це пише агентство РІА "Новости".

"Мій батько був росіянином, і я виріс у російській родині, моя мати також була занурена в російську культуру. Мій батько був освіченою людиною, і ми знали російську літературу, культуру та традиції, всіх великих авторів. Я на сто відсотків русофіл і на мільйон відсотків росіянин", — прокоментував актор.

Сім'я Стівена Сігала: євреї-іммігранти й бурятське коріння

Стівен Фредерік Сігал народився в штаті Мічиган у США в 1952 році. Його мати Патрісія ідентифікувала себе як ірландку, хоча достеменно її походження невідоме, оскільки вона виросла в прийомній сім'ї. Батько актора — Самуель Стівен Сігал — виріс у родині євреїв-іммігрантів із РФ Дори Гольдштейн і Натана Зігельмана. Про своє єврейське коріння актор, як правило, не говорить.

В інтерв'ю ток-шоу "Пусть говорят" Сігал розповідав, що його предки по батьківській лінії жили у Владивостоці в Сибіру. Він також заявляв, що генетичне дослідження показало наявність у нього якутського та бурятського походження.

Стівен Сігал зі своєю дружиною-монголкою Ерденетією Батсух

Актор у пошуках інформації про своїх родичів побував у Калмикії, Туві та Якутії.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства американському актору та режисеру Стівену Сігалу. Документ оприлюднили на сайті Кремля.

Раніше, у січні 2016 року, Сігал також отримав сербське громадянство. Актор заявив, що хоче відкрити клуб айкідо в Белграді.