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Політика

Хто приїхав на парад 9 травня у Москві: чого прагнуть Китай та Бразилія (фото)

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Фото: Колаж: Фокус | Експерт: "З параду у Москві 9 травня в жодному разі не слід робити подію, що демонструє "супервелику підтримку" Путіна"

Помічник Путіна Ушаков заявив, що Кремль очікує на параді Перемоги 9 травня близько тридцяти іноземних лідерів. Чи означає це, що на четвертому році повномасштабної війни Росія остаточно виходить з міжнародної ізоляції, з’ясовував Фокус

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Напередодні 9 травня українське Міністерство закордонних справ (МЗС) оприлюднило заяву, в якій закликало всі іноземні держави і міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, «яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців».

«Сьогодні проти українського народу, який є одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі, ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна. У процесі цієї агресії російські солдати вчинили сотні тисяч воєнних злочинів і саме ця армія буде марширувати 9 травня у Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями», — наголосили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві. У МЗС особливо підкреслили, що Росія, запрошуючи іноземних військовослужбовців до участі в параді, намагається відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію: «Закликаємо усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в РФ. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора».

Тим часом, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Кремль очікує на присутність майже 30 іноземних лідерів на параді 9 травня.

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Кремль очікує на параді Перемоги 9 травня близько тридцяти іноземних лідерів
Фото: Фокус

Які висновки має зробити Київ після параду на Червоній площі

У тому, що з параду у Москві 9 травня в жодному разі не слід робити подію, що демонструє «супервелику підтримку» Путіна переконаний політолог Володимир Фесенко. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт наголосив: «Насправді зміна у порівнянні з попередніми роками відбулася лише в одному, а саме в тому, що з Путіним почав домовлятися Трамп, знявши таким чином табу на спілкування з ним для деяких країн. Але нам не слід робити якихось радикальних дій щодо цих держав. До прикладу, ми не можемо розривати стосунки чи йти на їх охолодження з Китаєм, бо, по-перше, це занадто ризиковано, а по-друге, Сі Цзіньпін і до цього часу їздив в Москву. І взагалі – більша частина лідерів, які приїдуть на парад, і раніше бували в Росії та брали участь у цих парадах. Не слід забувати про те, що є БРІКС, ШОС, активні контакти РФ з країнами Глобального Півдня, тобто для нас не має несподіванок і «зрад».

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Експерт: "Більша частина лідерів, які приїдуть на парад, і раніше бували в Росії та брали участь у цих парадах"
Фото: Фокус

Підкресливши, що наразі багато що залежить від того, як надалі розвиватимуться стосунки у трикутнику Вашингтон-Пекін-Москва, політолог зауважив: «Цей трикутник насправді дуже і дуже не простий. І Сі Цзіньпін приїжджає до Росії не для того, щоб просто взяти участь у пропагандистському спектаклі Путіна, а зокрема з метою стримати Путіна від надмірного зближення з Трампом. Думаю, що в межах закритих переговорів лідер КНР висловить багато умов і застережень стосовно можливих наслідків ймовірного зближення РФ та США. В будь-якому разі ми з Китаєм маємо витримувати рівну лінію. Як, до речі, і з Фіцо. Подобається нам це чи ні, маємо вести з ним діалог, від якого залежить наша євроінтеграційна доля. Так, зараз ключова проблема тут Угорщина, але тим не менше, ми не маємо йти на конфронтацію зі Словаччиною».

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Єдина знакова фігура, яка приїде до Путіна на парад — Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

На переконання Володимира Фесенка, як мінімум, з половиною пострадянських держав Київ має не те, що підтримувати, а й нарощувати активні стосунки, граючи на протиріччях між ними та Москвою. Це, зазначає експерт, стосується Вірменії, Казахстану, певною мірою Узбекистану, а також Азербайджану.

«Ми не можемо встати в ображену позу і сказати, що, мовляв, не будемо більше з вами дружити, оскільки ви приїхали на путінський парад. Українська політика має бути достатньо гнучкою і лідерів, які будуть на параді в Москві не варто заносити у чорний список, мінімізувавши дипломатичні відносини з країнами, які вони представляють. З іншого боку, має бути й принциповість. Тобто, через наших представників ми маємо довести до відповідних країн, що вважаємо присутність їх лідерів на параді Путіна недружнім кроком стосовно України. Ну, а далі, в кожному конкретному випадку, необхідно вибудовувати відносини в залежності від ситуації», — зауважує політолог. 

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Експерт: "Червона площа принципово не може вмістити одночасно трьох людей: Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна"
Фото: Getty Images

При цьому, ситуації, за його словами, можуть бути і однозначними, і комбінованими: «Наприклад, якщо ми візьмемо Монголію, то там має діяти Захід, а не ми, тому певне охолодження з нашого боку після параду може бути. А ось що стосується Бразилії, то ситуація набагато складніша. Бразилія входить до «G20» і є співавтором КНР так званого мирного плану по Україні.  Президент Бразилії Лула да Сілва (за повідомленнями бразильських медіа, бразильський лідер має намір обговорити з Путіним власну «мирну» ініціативу – Фокус), наскільки я знаю, повністю ігноруючи сигнали з української сторони, пішов на символічне зближення з Путіним і поїхав до Москви. Тобто, з  Бразилією у нас є явна криза двосторонніх відносин і закривати на це очі ми не можемо, оскільки ця країна достатньо велика та впливова».

Загалом, вважає Володимир Фесенко, офіційний Київ, попри те, хто їздить до Путіна, має проводити індивідуально-гнучку зовнішню політику. «Так само, як ми співпрацюємо з Ердоганом чи Алієвим, ми маємо співпрацювати  й з тими лідерами, які також мають особисті контакти з Путіним, але в той же час готові активно співпрацювати з Україною. Тому я є категоричним противником принципу: «Хто не з нами — той проти нас». І абсолютно точно не можна застосовувати такий підхід, що той, хто поїхав на парад Путіна є нашим ворогом», — підсумовує політолог.

З якою метою Сі Цзіньпін їде до Москви і чому це важливо для України

В той же час політолог Віктор Небоженко у розмові з Фокусом зауважив, що в реальності впливових гостей у Путіна зібралось дуже мало: «Насправді велика кількість людей з різних країн — лише прикриття того, що перші особи, яких Путін запрошував на свій парад, не приїдуть. Єдина знакова фігура, яка приїде — Сі Цзіньпін. При цьому навіть внук Кім Ір Сена відмовився від запрошення. Тільки вдумайтесь: його війська воюють і допомагають звільняти Курщину, а сам Кім Чен Ин ігнорує запрошення Путіна».

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Підкресливши, що Сі Цзіньпіну буде вкрай неприємно стояти у натовпі «другосортних чиновників», експерт констатував, що лідер КНР насправді вимушений їхати до Москви. Ця вимушеність, аргументує Віктор Небоженко, обумовлена тим, що Червона площа принципово не може вмістити одночасно трьох людей: Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна і тому лідер КНР завчасно зайняв собі місце. Така ситуація, переконаний, політолог, є вигідною для Києва, оскільки «китайська колонізація Росії — це своєрідна допомога Україні».  «І не забувайте, що, на відміну від друга Трампа Стіва Віткоффа, Китай категорично задекларував, що Крим є українським. Це дрібниця, але для нас навіть дрібниця від цієї держави є вкрай важливою», — зазначає експерт.

Що ж стосується подальшої тактики офіційного Києва, то, на переконання Віктора Небоженка, існує жорсткий критерій, за яким слід маркувати ту чи іншу країну. І це не участь у парадах Путіна, а голосування в ООН «За» чи «Проти» позиції України.  