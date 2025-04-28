Припини стріляти: Трамп закликав Путіна підписати угоду про завершення війни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував президенту Російської Федерації припинити стріляти та укласти угоду про завершення війни. Зі слів глави Білого дому, вже є контури цієї угоди.

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Про заяву Трампа щодо Путіна та завершення війни написало агентство Sky News.

Агентство навело слова глави Білого дому, коли той прямував до президентського літака. Спершу посадовець описав "жахливі супутникові знімки" з фронту, на яких він бачив, як "частини тіл валяються по полях". Після цього Трамп закликав Путіна завершити війну та повернутись до нормального життя.

"Хочу, щоб він перестав стріляти, сів і підписав угоду. Гадаю, у нас є контори угоди і я хочу, щоб він її підписав і завершив з цим, і просто повернувся до життя", — сказав американський президент.

Переговори про завершення війни — деталі

Фокус писав про інші заяви Трампа про завершення війни, які пролунали під час короткого брифінгу на аеродромі. Серед іншого, політик коротко описав зустріч з презентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. Зі слів глави Білого дому, у нього ніколи не було поганих стосунків з українським президентом, хоч раніше між ними була "невелика суперечка перед камерами". На думку Трампа, Зеленський з того часу "став спокійнішим" і готовий укласти угоду про мир.

Зазначимо, 26 квітня Трамп мав 15-хвилинну зустріч з Зеленським, яка відбулась у Соборі Святого Петра незадовго до церемонії поховання Папи Римського Франциска. Український президент після зустрічі заявив, що розмова пройшла добре і встигли обговорити плани щодо завершення російсько-української війни.

Тим часом 24 квітня агентство Reuters опублікувало пропозиції Трампа щодо миру, у яких ішлося про визнання США територій, окупованих РФ, включно з Кримом. Також Білий дім пропонував відновити контроль України над Запорізькою АЕС, Кінбурнською косою, тим часом як РФ може отримати зняття санкцій, накладених з 2014 року, та економічну співпрацю з Вашингтоном. Агентство оприлюднило зустрічні пропозиції України та ЄС. Головні положення: ніякого визнання окупації Криму та чотирьох областей, безумовне припинення вогню.

Нагадуємо, 27 квітня Москва заявила про "готовність до миру" та озвучила нові вимоги до України. Тоді ж з'явився коментар МЗС РФ, який стосувався ставлення росіян до можливості втрати контролю над Запорізькою АЕС.