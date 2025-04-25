Reuters опублікувало повний текст мирної угоди від США: що пропонується Україні та РФ

Журналісти Reuters оприлюднили повний текст російсько-української мирної угоди, яку представник США з питань Близького сходу і головний перемовник у контактах з РФ щодо війни в Україні Стів Віткофф представив європейським чиновникам на переговорах у Парижі 17 квітня.

Related video

Текст опубліковано на сайті інформаційного агентства Reuters 25 квітня.

В документі зазначається, що ці умови представляють остаточну пропозицію від США для України та Росії. Вони передбачають:

припинення вогню: постійне припинення бойових дій та негайний початок переговорів між сторонами щодо технічного впровадження перемир'я;

гарантії безпеки для України: Київ отримує надійні гарантії безпеки, гарантами стануть спеціальні групи європейських держав і охочі неєвропейські країни, Україна відмовиться від прагнення вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО), проте може прагнути членства у Європейському Союзі;

територіальні питання: США де-юре визнають контроль РФ над Кримським півостровом і де-факто — над Луганськом і контрольованими окупантами частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей, тоді як Україна повертає контроль над Каховською дамбою та Запорізькою атомною електростанцією через контроль і адміністрування з боку США та розподілом електроенергії в обидві сторони, а також отримує безперешкодний прохід по Дніпру у контроль над Кінбурнською косою;

економічні питання: Сполучені Штати та Україна виконуватимуть угоду про корисні копалини та економічне співробітництво, українські території повинні бути повністю відбудовані та шкоду має бути компенсовано фінансово, своєю чергою Росія та США налагодять економічне співробітництво в енергетиці та інших галузях промисловості та з Москви буде знято накладені з 2014 року санкції.

Мирна угода між РФ і Україною: контрпропозиція Києва та Європи

Також інформагентство опублікувало текст зустрічної пропозиції України та Європи щодо запропонованої США мирної угоди, який був наданий американській стороні під час переговорів у Лондоні.

Він передбачає:

припинення вогню: повне та безумовне перемир'я в небі, на суші та на морі, негайний початок технічної реалізації перемир'я за участю США та країн Європи і паралельно підготовка повної мирної угоди, спостереження за виконанням умов перемир'я від США і третіх країн, повернення Росією до України всіх депортованих і незаконно переміщених дітей та обмін полонених за принципом "всіх на всіх";

надійні гарантії безпеки для України, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), поки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО, а також відсутність обмежень для ЗСУ та присутності дружніх іноземних сил на українській території, гарантами мають бути держави спеціальної групи європейських і неєвропейських країн, Україна продовжує шлях до вступу в ЄС;

територіальні питання обговорюватимуться після повного та безумовного припинення вогню і почнуться з встановлення лінії контролю, при цьому Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США і Каховською дамбою та отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою;

економічні питання: Вашингтон і Київ виконують угоду про економічне співробітництво та видобуток корисних копалин, Україна отримує повне відновлення та фінансову компенсацію, зокрема через російські суверенні активи, які лишатимуться замороженими, поки РФ не відшкодує завдані збитки, а санкції США проти Кремля можуть послаблюватися поступово після досягнення стійкого миру та бути відновленими в разі повторної агресії.

Мирна угода між РФ і Україною: що відомо

За інформацією видання The Wall Street Journal, спецпредставник президента США Стів Віткофф 17 квітня заявив, що говорив з Путіним про роль ТОТ у майбутній мирній угоді між Росією та Україною. Він зазначав, що переговори між США та РФ зосереджені на п'яти регіонах, які Кремль вважає своїми.

Видання CBS News 25 квітня писало, що за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Кремль готовий до підписання угоди зі США щодо України, проте сторони ще працюють над "деякими елементами".

Зазначимо, Стів Віткофф прибув до Москви 25 квітня для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.