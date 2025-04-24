"На столі у Трампа": про що ідеться у документі, який Зеленський надіслав у США, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Південно-Африканській Республіці, розповів про документ, який написали за підсумками переговорів у Лондоні. Документ міг вже потрапити на стіл президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, а про його зміст розповіли джерела українських журналістів.

Related video

Про деталі заяви Зеленського і про те, що прочитає Трамп, розповіло медіа "РБК-Україна".

Переговори у Лондоні - коментар Зеленського про документ для Трампа див. з 42:54

Журналісти відреагували на коментар Зеленського, у якому згадувалось про пропозиції США на перемовинах у Лондоні та про "компроміси з територіями". Президент пояснив, що у британській столиці "конструктивно переговорили" та створили документ, який "на сьогодні знаходиться на столі у президента Трампа". Також глава держави уточнив: у домовленостях щодо війни не може бути нічого, що "суперечить нашим цінностям або нашій конституції".

Тим часом медіа отримало інформацію від неназваних джерел, які пояснили, про що ідеться у документі, який, ймовірно, повіз з Лондона у США спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог. Джерела повідомили, що текст стосується спільної позиції Києва та європейських партнерів.

"Він містить спільне бачення європейців, Франції, Британії, Німеччини, та України щодо війни", — навели журналісти слова анонімного співрозмовника.

Інших деталей документа, який поїхав до Трампа, українські та закордонні посадовці не озвучували.

Переговори у Лондоні — деталі

Зазначимо, 23 квітня планувались переговори у Лондоні, під час яких США планували отримати згоду від України на план завершення війни. Видання Axios опублікувало основні пункти плану. Відповідно до ідей Вашингтону, Україна мала визнати Крим російським та відмовитись від інших окупованих територій. Про особливі гарантії безпеки не ішлося, але допускалось, що їх може забезпечити західний контингент. При цьому РФ мала отримати зняття санкцій та можливість економічної співпраці з США, ішлося у плані.

Згодом у медіа повідомили, що США відмовились від візиту держсекретаря Марка Рубіо у Лондон: Вашингтон представляв лише Кіт Келлог. Увечері 23 квітня глава офісу президента Андрій Єрмак розповів про зустрічі з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії. З його слів, узгодили кроки для подальшого руху до миру.

Нагадуємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Келлог відреагував на ультиматум віцепрезидента США Джей Ді Венса, який стосувався незгоди Києва на умови Вашингтона. Тим часом 24 квітня видання The Financial Times повідомило про загрозу дефолту України через поведінку американських інвесторів.