"Сама вирішить": Стармер відповів на "ультиматум" Ді Венса про вихід США з переговорів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна і далі стоятиме поруч з Україною, а не піде, як збираються зробити Сполучені Штати Америки зі слів віцепрезидента Джей Ді Венса. При цьому посадовець запевнив, що підтримує зусилля Білого дому у досягнення миру.

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Про позицію Кіра Стармера, яка пролунала після завершення переговорів у Лондоні, написало видання The Telegraph.

Видання опублікувало коментарі Даунінг-стріт, озвучені після "ультиматуму Ді Венса", у якому США обіцяли вийти з переговорів у відповідь на незгоду України та РФ. Стармер заявив, що українці повинні самостійно визначати свою долю. При цьому топпосадовець наголосив, що сподівається на подальшу співпрацю з Вашингтоном у справі досягнення миру.

"Ми підтримали зусилля під проводом США щодо забезпечення стабільного припинення війни. Зрештою, Україна має вирішувати своє майбутнє", — навело медіа коментар Стармера.

У міністра поцікавились, чи Вашингтон та Лондон і далі перебувають "на одному боці". Стармер підтвердив подальшу співпрацю та запевнив, що Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Також він уточнив, що ідеться про "справедливий та тривалий мир".

"Так, як я вже сказав, ми повністю підтримуємо зусилля під проводом США щодо забезпечення стійкого припинення війни. Ми ніколи не підемо від України. Ми будемо стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно", — заявив британський прем'єр.

Переговори у Лондоні — деталі

Зазначимо, 23 квітня агентство Bloomberg опублікувало позицію Джей Ді Венса щодо перемовин в Лондоні та пропозицій, які підготували США для досягнення миру. Як з'ясувалось, посадовець заявив, що РФ та Україна повинні погодитись з ідеями американців, а в протилежному випадку — "США вийдуть з переговорів". Ідея США полягає у тому, щоб відбулось замороження війни та територіальний обмін, уточнив Венс. Після цього віцепрезидент США закликав росіян та українців до "припинення убивств" заради "будівництва кращого життя".

Тим часом на порталі Axios розповіли про план завершення війни, створений у Білому домі. Згідно з планом, Україна повинна погодитись на окупацію Криму, а бойові дії мають завершитись на лінії фронту. Крім того, українці повинні відмовитись від наміру вступити у НАТО, хоча їм дозволяється членство у ЄС. Також ішлося про Запорізьку АЕС: начебто США та Україна повинні її спільно контролювати, а електрика ітиме на окуповані Росією території. Ще одна умова — відхід росіян з Харківської області та можливість судноплавства по Дніпру. З іншого боку, РФ отримує Крим та окуповані частини чотирьох областей України, скасування санкцій, прийнятих після 2014 року, економічну співпрацю з США.

Нагадуємо, 23 квітня медіа Sky News повідомило про скасування візитів п'яти глав МЗС на переговори у Лондоні. Тим часом Reuters пояснило, чому глава Держдепу Марко Рубіо скасував поїздку у британську столицю.