Дипломати 5 країн відклали переговори в Лондоні про припинення війни в Україні, — Sky News

Глави Міністерств закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні щодо припинення війни в Україні, яка мала відбутись у середу, 23 квітня.

Related video

Про це повідомляє Sky News.

Видання зазначає, що замість зустрічі відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн. Офіційно деталей наразі не оголошували.

"Зниження рівня дипломатії контрастує з посиленням тиску з боку Дональда Трампа та його команди на Київ та Москву з метою домогтися угоди про припинення вогню", — додають журналісти.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга все ще має бути в Лондоні. Він проведе двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі.

Нагадаємо, що 23 квітня планувалась зустріч у Лондоні щодо припинення війни в Україні, на якій мали бути присутні також Велика Британія, США, Франція, Німеччина. США мали представити пропозицію, у якій йдеться про скасування санкцій, введених з 2014 року, обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а окупована ЗАЕС буде вважатися об'єктом на українській території, але постачатиме електроенергію також у Росію. План був створений після того, як спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві минулого тижня.

Видання The Independent раніше писало, що переговори в Лондоні можуть бути пасткою для України. Журналісти зазначали, що Київ не матиме іншого вибору, окрім як відкинути пропозиції заморозити контроль Росії над сходом країни.

Додамо, що принципова позиція президента України Володимира Зеленського щодо Криму не сподобалася США. Держсекретар Марко Рубіо не планував брати участь у мирних переговорах.