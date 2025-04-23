Рубіо не поїде в Лондон на переговори щодо України через позицію Зеленського по Криму, — NYT

Принципова позиція президента України Володимира Зеленського щодо Криму не сподобалася США. Держсекретар Марко Рубіо вирішив через це не брати участь у мирних переговорах.

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Визнання Криму російським — одна з ключових пропозицій президента США Дональда Трампа для укладення мирної угоди, повідомили джерела газети The New York Times (NYT).

За словами двох європейських чиновників, під час візиту до Парижа переговірникам розповіли про концепцію угоди щодо припинення вогню від адміністрації Трампа. Ідея включає вимоги до України визнати Крим російським і виключення її членства в НАТО.

Зеленський заявив 22 квітня, що він відкритий для переговорів із Росією в будь-якому форматі після початку режиму припинення вогню. Але Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму.

"Це наша територія, територія народу України. Нам нема про що говорити на цю тему, це поза нашою Конституцією", — заявив глава держави.

Держдепартамент заявив, що спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог буде присутній на зустрічі в Лондоні.

Залишається незрозумілим, чи буде на переговорах щодо України спецпосланець Стівен Віткофф, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним тричі з лютого і готується знову відвідати Москву цього тижня.

"Скорочення американського складу є символічним відкатом назад у зусиллях європейців отримати місце за столом мирних переговорів", — вказує NYT.

Нагадаємо, в Євросоюзі не збираються визнавати Крим російським. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що для Вашингтона було б помилкою вважати окупований півострів частиною РФ.

Фокус раніше писав, що під час першої президентської каденції Трамп запитував у п'ятого президента України Петра Порошенка, кому належить Крим.