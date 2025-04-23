Рубио не поедет в Лондон на переговоры по Украине из-за позиции Зеленского по Крыму, — NYT

Принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по Крыму не понравилась США. Госсекретарь Марко Рубио решил из-за этого не присутствовать на мирных переговорах.

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Признание Крыма российским — одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа для заключения мирного соглашения, сообщили источники газеты The New York Times (NYT).

По словам двух европейских чиновников, во время визита в Париж переговорщикам рассказали о концепции соглашения о прекращении огня от администрации Трампа. Идея включает требования к Украине признать Крым российским и исключение ее членства в НАТО.

Зеленский заявил 22 апреля, что он открыт для переговоров с Россией в любом формате после начала режима прекращения огня. Но Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма.

"Это наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему, это вне нашей Конституции", — заявил глава государства.

Госдепартамент заявил, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог будет присутствовать на встрече в Лондоне.

Остается неясным, будет ли на переговорах по Украине спецпосланник Стивен Уиткофф, который встречался с президентом России Владимиром Путиным три раза с февраля и готовится снова посетить Москву на этой неделе.

"Сокращение американского состава является символическим откатом назад в усилиях европейцев получить место за столом мирных переговоров", — указывает NYT.

Напомним, в Евросоюзе не собираются признавать Крым российским. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявило, что для Вашингтона было бы ошибкой считать оккупированный полуостров частью РФ.

Фокус ранее писал, что время первой президентской каденции Трамп спрашивал у пятого президента Украины Петра Порошенко, кому принадлежит Крым.