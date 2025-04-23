Обсуждать будут в Лондоне: Европа представила США свои "красные линии" по Украине, — СМИ

Во Франции выдвинули американской стороне предупреждение относительно того, чем не готовы уступить в переговорах по Украине в Лондоне, о чем заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас озвучила позицию Европы относительно признания Крыма российским.

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О новых заявлениях относительно будущих переговоров с США в Лондоне сообщило издание "УНИАН" 23 апреля.

По информации СМИ, министр иностранных дел Франции Барро назвал переговоры возможностью для украинской и в целом европейской сторон озвучить собственные ожидания и определить некие "красные линии". В то же время чиновник отметил, что власть Франции беспокоит только защита интересов и безопасность как Франции, так и всей Европы.

"Именно поэтому, поскольку Соединенные Штаты решили взять на себя роль посредника, мы сообщаем им о наших красных линиях, о том, чем мы не уступим", — заявил Барро.

В то же время о том, о каких именно "красных линиях" в переговорах идет речь, Барро пока не рассказывает.

Позиция ЕС

22 апреля также о позиции Европы в переговорах по Украине озвучила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, как сообщило издание Barron's. Она заявила, что для Вашингтона было бы ошибкой рассматривать временно оккупированный Крым как часть России.

"Крым — это Украина. Для тех, кто оккупирован, много значит, что другие не признают это российским", — подчеркнула она.

Чиновница отметила, что в случае такого признания Кремль может получить "то, чего желает". Зато США, по мнению Каллас, исчерпали свои инструменты влияния на Россию в попытках склонить ее к подписанию мирного соглашения.

Санкции против Кремля в Европе смягчать также не собираются. Даже в случае, если Россия пойдет на подписание мирного соглашения, в ЕС будут ожидать доказательств — определенные действия со стороны Кремля, которые подтвердят их намерения соблюдать договоренности.

"Нам нужно увидеть надежные доказательства, в том числе со стороны России, того, что они придерживаются этого соглашения, прежде чем мы предпримем шаги", — отметила Каллас.

Напомним, 22 апреля в The Washington Post сообщили, что во время переговоров в Лондоне США предложат признать временно оккупированный Крым российским.

В то же время 22 апреля в The Independent заявили, что переговоры в Лондоне могут стать ловушкой для украинской стороны.