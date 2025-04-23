Обговорюватимуть у Лондоні: Європа представила США свої "червоні лінії" щодо України, — ЗМІ

У Франції висунули американській стороні попередження стосовно того, чим не готові поступитися у переговорах щодо України в Лондоні, про що заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. Водночас верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас озвучила позицію Європи щодо визнання Криму російським.

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Про нові заяви щодо майбутніх переговорів зі США у Лондоні повідомило видання "УНІАН" 23 квітня.

За інформацією ЗМІ, міністр закордонних справ Франції Барро назвав переговори можливістю для української та загалом європейської сторін озвучити власні очікування та окреслити певні "червоні лінії". Водночас посадовець зазначив, що владу Франції турбує лише захист інтересів та безпека як Франції, так і всієї Європи.

"Саме тому, оскільки Сполучені Штати вирішили взяти на себе роль посередника, ми повідомляємо їм про наші червоні лінії, про те, чим ми не поступимося", — заявив Барро.

Водночас про те, які саме "червоні лінії" у переговорах йдеться, Барро наразі не розповідає.

Позиція ЄС

22 квітня також про позицію Європи у переговорах щодо України озвучила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, як повідомило видання Barron's. Вона заявила, що для Вашингтона було б помилкою розглядати тимчасово окупований Крим як частину Росії.

"Крим — це Україна. Для тих, хто окупований, багато значить, що інші не визнають це російським", — підкреслила вона.

Посадовиця зазначила, що у випадку такого визнання Кремль може отримати "те, чого бажає". Натомість США, на думку Каллас, вичерпали свої інструменти впливу на Росії у намаганнях схилити її до підписання мирної угоди.

Санкції проти Кремля у Європі пом'якшувати також не збираються. Навіть у випадку, якщо Росія піде на підписання мирної угоди, у ЄС будуть очікувати на докази — певні дії зі сторони Кремля, які підтвердять їхні наміри дотримуватися домовленостей.

"Нам потрібно побачити надійні докази, в тому числі з боку Росії, того, що вони дотримуються цієї угоди, перш ніж ми зробимо кроки", — зазначила Каллас.

Нагадаємо, 22 квітня у The Washington Post повідомили, що під час переговорів у Лондоні США запропонують визнати тимчасово окупований Крим російським.

Водночас 22 квітня у The Independent заявили, що переговори в Лондоні можуть стати пасткою для української сторони.