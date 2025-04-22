Лягти під танки Путіна: переговори в Лондоні можуть бути пасткою для України, — The Independent

На зустрічі України, Великобританії, Франції та США у середу, 23 квітня, у Лондоні Україна не матиме іншого вибору, окрім як відкинути пропозиції заморозити контроль Росії над сходом країни.

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Про це пише видання The Independent. На думку журналістів, це може бути пасткою.

"Зеленському, швидше за все, буде запропоновано (або сказано) визнати фактичне правління Кремля над Кримом, погодитися з тим, що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО і взагалі покірно лягти під гусениці танків Путіна", — йдеться в матеріалі.

Видання припускає, що саме ця обставина може бути причиною скасування візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона в середу, 23 квітня. Проте, за інформацією журналістів, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не підтримує такий сценарій. Його позицію поділяють Франція та Німеччина, які також відправляють своїх міністрів закордонних справ та радників з безпеки до столиці Великої Британії.

Ці країни є частиною "коаліції охочих", сформованої Кіром Стармером та Емануелем Макроном, щоб компенсувати швидкий вихід Америки з європейських справ та підтримку Росії з боку Білого дому. Союз "не може і не буде визнавати", що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа прагне не до миру в Україні, а до зміцнення контролю Кремля над окупованими територіями. Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, саме таку позицію, як очікується, намагатимуться донести до України та її союзників у Лондоні Марко Рубіо, спеціальний представник США в Росії Стів Віткофф та спеціальний представник в Україні Кіт Келлог.

Вони запропонують Україні погодитися на втрату 20 відсотків території в обмін на припинення вогню. Також очікуватиметься визнання Україною російського контролю над Кримом, пом'якшення санкцій для РФ та розширення бізнес-можливостей з США. Видання також звернуло увагу на розмови про можливість перетворення Запорізької атомної електростанції на американський проєкт, який постачатиме електроенергію до окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова сісти за стіл переговорів з РФ у "будь-якому форматі". Однак це можливо лише після припинення вогню.

Додамо, що видання Financial Times написало, що Володимир Путін нібито запропонував зупинити вторгнення в Україну по нинішній лінії фронту. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю інформацію фейком.