Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі: Зеленський назвав умову

Україна готова сісти за стіл переговорів з Російською Федерацією у "будь-якому форматі" лише після припинення вогню.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

За його словами, на переговорах у Лондоні українська команда має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню, а також готовності після припинення вогню до переговорів із РФ "в будь-якому форматі".

"Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого кута, що Україна може щось, там вона не може… в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат хоч якийсь, що Росія дійсно готова до реальних кроків, що це серйозні люди, серйозні кроки", — додав президент.

Нагадаємо, що в Лондоні в середу, 23 квітня відбудеться зустріч України, Великобританії, Франції та США. На ній Сполучені Штати Америки запропонують офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінії фронту. Союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми відновлення для країни в обмін на будь-які подібні територіальні поступки.

Додамо, що на пресконференції Володимир Зеленський також зазначав, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї. Він додав, що РФ могла вкрасти технологію з виробництва дронів шляхом співпраці з китайцями в обхід офіційного керівництва. Президент попросив Службу безпеки України передати зазначену інформацію китайській стороні.