На зустрічі в Лондоні США запропонують визнати Крим російським і заморозити лінію фронту, — WP

На зустрічі України, Великобританії, Франції та США у середу, 23 квітня у Лондоні Сполучені Штати Америки запропонують офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінії фронту.

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Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на власні джерела. Журналісти зазначають, що союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми відновлення для країни в обмін на будь-які подібні територіальні поступки.

За даними трьох осіб, обізнаних із питанням, аналогічні пропозиції від Вашингтона були представлені українській стороні під час зустрічі в Парижі минулого тижня. Вони включають офіційне визнання Сполученими Штатами Криму російською територією та в перспективі поступове зняття санкцій з Росії в рамках майбутньої мирної угоди. Натомість очікується, що Москва припинить військові дії в Україні, попри її значну перевагу в чисельності військ та озброєнні.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що озвучена в Парижі пропозиція США стала результатом візиту спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви. Тоді у нього відбулася кількагодинна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами одного з інсайдерів, ідея полягає в тому, щоб Сполучені Штати називали Крим російським, "не змушуючи Україну його визнавати".

Нагадаємо, Стів Віткофф раніше пояснював, що у Російській Федерації говорив не про перемир'я чи припинення вогню, а про досягнення тривалого миру. Можлива угода стосується п'яти регіонів України й п'ятої статті НАТО.

Пізніше на заяву відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це питання не належить до компетенції Стіва Віткоффа.

Тим часом Фокус писав, чи варто очікувати за підсумками перемовин суттєвих зрушень щодо завершення російсько-української війни. На думку президента США Дональда Трампа, наразі існують "дуже гарні" шанси для укладення мирної угоди вже до кінця поточного тижня.