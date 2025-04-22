Мирна угода до кінця тижня: чого варто чекати від зустрічі у Лондоні України, США та ЄС

Представники України, Великобританії, Франції та США у середу, 23 квітня зустрінуться в Лондоні задля подальшого обговорення питання мирного врегулювання. Чи варто очікувати за підсумками перемовин суттєвих зрушень щодо завершення російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

Related video

Україну на зустрічі зі США та європейськими союзниками у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кейс мирного врегулювання, представлятимуть четверо високопосадовців: керівник ОП Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Американську сторону, за інформацією Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. З боку європейських держав — Британії, Франції та Німеччини — будуть присутні міністри закордонних справ і радники з питань національної безпеки.

Володимир Зеленський розповів, що українська делегація на зустрічі у Лондоні зосередиться на можливостях встановлення "безумовного припинення вогню". Президент, звернувши увагу на те, що РФ продовжила обстріли українських міст, відкинувши пропозицію Києва продовжити режим припинення вогню після Великодня, констатував: "Саме припинення вогню — реальне і тривале — має стати першим кроком до надійного миру".

Володимир Зеленський: "Саме припинення вогню — реальне і тривале — має стати першим кроком до надійного миру" Фото: Getty Images

Нинішня зустріч в Лондоні стане другою після нещодавніх контактів у Парижі, де Україна, США та окремі європейські країни обговорили шляхи досягнення миру в російсько-українській війні.

Тим часом Дональд Трамп, який наразі виступає в ролі ключового посередника-миротворця, заявив, що наразі існують "дуже гарні" шанси для укладення мирної угоди вже до кінця поточного тижня. Крім того, спілкуючись у Білому домі з журналістами в понеділок, 21 квітня, він пообіцяв оприлюднити "усі деталі" мирної угоди, яку пропонують укласти США, протягом трьох наступних днів.

Чи дійсно швидкий і тривалий мир виглядає малореалістичним

Озвучена президентом Зеленським тактика Києва на черговому раунді мирних переговорів України, США та Європи у Лондоні є "приземленою та реалістичною", переконаний експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт підкреслив: "Від позиції, яка передбачає повне втілення наших інтересів, ми перейшли до позиції збалансування з партнерами задля подальшого виходу на проміжний варіант. А кожен проміжний варіант, можливо, якраз і з’являється з найнижчого знаменника. І в цьому сенсі нашим найнижчим спільним знаменником є припинення вогню – хоча б короткострокове, але таке, що буде працювати і таке, від якого можна відштовхнутися для подальшого просування шляхом до миру".

З запропонованим Україною варіантом щодо припинення вогню, вважає Олександр Краєв, доведеться рахуватися росіянам, адже у разі їх відмови, "зруйнується уся їх попередня дипломатична гра, яка на словах передбачала усіляку підтримку мирних зусиль Трампа".

Важливо

5 територій в обмін на мир: що і чому пропонує посланець Трампа для України

"Зважаючи на те, що американці погрожують своїм виходом з переговорного процесу, цілком реалістична позиція Києва щодо припинення вогню є виправданою в контексті того, що ми ризикуємо втратити самого медіатора. Що ж стосується заяв Трампа про можливість підписання мирної угоди до кінця тижня, то слід розуміти, що тут вже увімкнувся на повну той самий Трамп, який говорив про припинення війни спочатку за 24 години, потім за 100 днів, пізніше за 180… Наразі говорити про реальний результат і те, що Трамп може щось змінити найближчими днями, не доводиться. Але те, що він хоча б грається цими термінами, висуває якісь нові ідеї, для нас є позитивом, адже це нівелює розмови про те, що він забуде про війну, відсунувши її у далекий кут", — акцентує експерт.

Для Стіва Віткоффа, підкреслює експерт, Україна є лише ресурсом для досягнення успіху Фото: Getty Images

Загалом, з тим, аби "на геополітичному небосхилі можна було б більш-менш чітко розгледіти контури миру", необхідно ще досить багато часу, вважає Олександр Краєв. Резюмуючи, аналітик наголосив: "Якщо ми вважатимемо проривним рішенням досягнення режиму припинення вогню, то це цілком реально зробити в межах двох-трьох таких зустрічей, які були в Парижі і будуть у Лондоні. Але якщо вважати переговорним проривом повноцінно підписаний мирний договір, про що говорить Трамп, то я би в найближчий перспективі цього б взагалі не чекав. Досвід Мінського процесу показує, що або все відбувається дуже швидко, або потім затягується. В нашому випадку ми вже перебуваємо в стані затягування".

Чому зустріч України, США та Європи у Лондоні є своєрідним моментом істини

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вважає, що зустріч України, США та європейських союзників у Лондоні 23 квітня може пролити світло на цілу низку питань. "Україна обрала абсолютно правильну, як на мене, тактику, заявивши, що, передусім, наполягатиме у Великобританії на припиненні вогню. Чому? Тому, що, по-перше, "безумовне припинення вогню" — це є публічно задекларованою ідеєю Трампа і росіянам доведеться крутися, як вуж на пательні, адже Київ фактично проштовхуватиме пропозицію президента США. По-друге, така тактика дозволяє досягти реального результату як раз до ста днів президентства Трампа, аби він міг продемонструвати поступ у мирному процесі, бо поки що йому не має про що звітувати. І тому після зустрічі у Лондоні Москва має пролити світло на свою мутну позицію", — зазначив політолог у розмові з Фокусом.

Зустріч в Лондоні стане другою після нещодавніх контактів у Парижі, де Україна, США та окремі європейські країни обговорили шляхи досягнення миру Фото: Getty Images

Назвавши зустріч у Лондоні певним моментом істини, експерт наголосив: "Якщо після британського саміту ідея Трампа буде відкинута РФ, Трампу доведеться реально, а не декларативно посилити тиск на Росію. В цілому, зустріч у британській столиці символізує новий переговорний етап, тому що по факту США підключили до процесу європейців. Таким чином, переговори стали більш складними, але позиції України посилилися, оскільки європейці розглядають нашу державу, як невід’ємну частину європейського без пекового простору і США тепер не можуть просто взяти і розміняти Україну, як би того не прагнув Віткофф зі своїми контроверсійними заявами".

Важливо

Антиукраїнський сценарій: про що домовляються представники Трампа і Путіна у Стамбулі

Для Стіва Віткоффа, який де-юре є представником Трампа з питань Близького Сходу, підкреслює експерт, Україна є лише ресурсом для досягнення успіху на його тематичному треку. "Саме тому Віткофф так охоче говорить про територіальні та інші поступки Росії. І з цієї точки зору дуже правильно, що після так званого "Великоднього перемир’я", ініційованого РФ, Київ піднімає питання про безумовне припинення вогню на 30 діб. Росія змушена реагувати і, до речі, спікер Путіна Пєсков вже заявив, що, мовляв, ми готові говорити з напряму з Україною. Кремль уперше з початку повномасштабної війни про це говорить, бо раніше він демонстративно ігнорував Україну, або домовляючись про щось зі США, або, ухвалюючи рішення в односторонньому порядку і ставлячи Київ перед фактом. Тому, це дуже важливий момент в контексті психологічного дедлайну Трампа", — акцентує Олександр Леонов. Політолог вважає, що зустріч у Лондоні може стати "додатковим і потужним імпульсом для США", які останніми днями не приховували свого розчарування перебігом мирного процесу і навіть погрожували вийти з нього.

Зустріч у Лондоні може стати "додатковим і потужним імпульсом для США" Фото: Getty Images

Переконавшись у тому, що питання мирного врегулювання врешті зрушило з мертвої точки, Сполучені Штати, прогнозує Олександр Леонов, будуть говорити з Росією більш жорстко. Між іншим, The Wall Street Journal (WSJ) повідомляє про те, що Стів Уіткофф, який останнім часом чи не найбільш залучений до процесу мирного врегулювання, може знову відвідати Москву одразу після багатосторонніх консультацій у Лондоні.