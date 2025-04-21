Припинення вогню і майбутній мир: що обговорять на переговорах у Лондоні, хто представить Україну

Представники України, Великої Британії, США та Франції зустрінуться в Лондоні 23 квітня. Головна тема бесід — встановлення режиму припинення вогню як першого кроку до миру.

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Високопосадовці обговорять умови безумовного припинення вогню, повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Саме встановлення режиму припинення вогню має стати першим кроком до миру, наголосив глава держави.

"Ми готові рухатися далі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру", — наголосив Зеленський.

За його словами, свято Великодня показало, що саме дії Росії є причиною затягування повномасштабної війни.

Крім цього, Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорив спільну роботу в європейських безпекових форматах.

Переговори в Лондоні: хто представить Україну?

Українську делегацію, за даними джерел агентства "РБК-Україна", представлять чотири топчиновники:

глава Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак,

міністр оборони Рустем Умеров,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

заступник глави ОП, екскомандир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Павло Паліса.

Зазначимо, що першим про проведення мирних консультацій щодо України в Лондоні розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, посилаючись на інформовані джерела.

Однак політик зазначав, що зустріч відбудеться у вівторок, 22 квітня. Українські чиновники, за його даними, теж братимуть участь у переговорах.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявляє про хороші шанси на мир на поточному тижні. Велика ймовірність досягнення російсько-української угоди.

Нагадаємо, агентство Bloomberg писало про готовність адміністрації Трампа визнати український півострів Крим російським в обмін на припинення вогню.

Дональд Трамп також говорив про відсутність термінів укладення мирної угоди між Україною і Росією. При цьому він не сказав про повну відмову від переговорів і продовження військової підтримки України.