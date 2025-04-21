Зустріч у Лондоні: у Раді назвали дату нових переговорів щодо завершення війни в Україні

У Лондоні 22 квітня відбудуться мирні консультації щодо ситуації в Україні. Західні країни можуть виробити спільну позицію з приводу завершення великої війни.

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Про чергову зустріч переговірників повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на інформовані джерела.

"За моєю інформацією, мирні консультації щодо ситуації в Україні розпочнуться в Лондоні вже завтра", — повідомив політик.

Українська делегація також візьме участь у діалозі, який буде продовженням переговорів у Парижі, що відбулися минулого тижня.

Очікується, що під час зустрічі Україна, Європа, Британія і США вироблять спільну позицію щодо завершення війни в Україні та передадуть її Росії.

Про ймовірну зустріч у Лондоні високопосадовців писала газета The Wall Street Journal. Джерела видання кажуть, що основні мирні напрацювання виклали в конфіденційному документі та представили українським колегам ще в Парижі.

Майбутню зустріч у Лондоні відвідають високопоставлені чиновники зі США

За словами співрозмовників газети, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стівен Віткофф і спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог планують відвідати майбутню зустріч у Лондоні. Після цього Віткофф може вирушити в Росію, але поки про це не оголошували.

Дипломатичний натиск США готує ґрунт для припинення вогню за поточними лініями фронту. Однак прийняття деяких ідей адміністрації президента США Дональда Трампа може виявитися складним для Києва, адже українська влада відмовилася визнати окуповані території російськими, пишуть автори.

Нагадаємо, газета New York Post писала, що на зустрічі в Лондоні хочуть ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню між РФ і Україною.

Фокус розібрався в гіпотетичних сценаріях у разі невдалої спроби перемир'я Росії та країн Заходу. В адміністрації Трампа вже готують різні шляхи вирішення проблеми.