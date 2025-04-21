Встреча в Лондоне: в Раде назвали дату новых переговоров по завершению войны в Украине

В Лондоне 22 апреля пройдут мирные консультации по ситуации в Украине. Западные страны могут выработать общую позицию по поводу завершения большой войны.

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Об очередной встрече переговорщиков сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на информированные источники.

"По моей информации, мирные консультации по ситуации в Украине начнутся в Лондоне уже завтра", — сообщил политик.

Украинская делегация также примет участие в диалоге, который будет продолжением переговоров в Париже, прошедших на прошлой неделе.

Ожидается, что во время встречи Украина, Европа, Британия и США выработают общую позицию по поводу завершения войны в Украине и передадут ее России.

О вероятной встрече в Лондоне высокопоставленных чиновников писала газета The Wall Street Journal. Источники издания говорят, что основные мирные наработки изложили в конфиденциальном документе и представили украинским коллегам еще в Париже.

Предстоящую встречу в Лондоне посетят высокопоставленные чиновники из США

По словам собеседников газеты, госсекретать Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог планируют посетить предстоящую встречу в Лондоне. После этого Уиткофф может отправиться в Россию, но пока об этом не объявляли.

Дипломатический натиск США готовит почву для прекращения огня по текущим линиям фронта. Однако принятие некоторых идей администрации президента США Дональда Трампа может оказаться сложным для Киева, ведь украинские власти отказалась признать оккупированные территории российскими, пишут авторы.

Напомним, газета New York Post писала, что на встрече в Лондоне хотят принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня между РФ и Украиной.

Фокус разобрался в гипотетических сценариях в случае неудачной попытки перемирия России и стран Запада. В администрации Трампа уже готовят различные пути решения проблемы.