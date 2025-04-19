В Лондоне готовят решение о прекращении огня: Украина на 90% согласна с условиями, — New York Post

В столице Великобритании собираются принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня между Россией и Украиной. Киев готов к этому на 90%, однако неизвестно, присоединится ли к этой инициативе Москва.

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Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Как подчеркнул чиновник, министр обороны Украины Рустем Умеров заверил американскую сторону, что Киев на 90% поддерживает мирную программу президента США Дональда Трампа.

Большинство сомнений Украины касаются того, где пройдут линии прекращения огня, замораживающего боевые действия.

"Я думаю, что часть их беспокойства связана с землей… как раз с тем, что они называют "де-юре" и "де-факто", — сказал представитель администрации.

"Де-факто" означает, что США признает, что РФ оккупирует землю, но не утверждает, что Украина собирается отдать ее навсегда. А "де-юре" означает, что Вашингтон признает, что русские насовсем установили контроль над захваченными территориями.

В то же время неизвестно, присоединится ли к этой инициативе Москва, которая срывала попытки добиться мирного соглашения.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня", — сказал чиновник, отметив, что после чего будут проведены консультации с российской стороной, на которых выяснят окончательное предложение Москвы.

И как только это будет достигнуто, тогда будут определены следующие шаги, — добавил источник издания, подчеркивая, что Трамп готов выйти из-за стола переговоров, переложив ответственность за конфликт на европейских союзников.

Напомним, на переговорах в Париже Соединенные Штаты представили новые идеи для мирного соглашения между Россией и Украиной. Вашингтон хочет отдать оккупированные украинские территории под контроль Москвы.

Также Фокус писал, что администрация президента США, возможно, готова признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в обмен на прекращение огня и как часть более широкого мирного соглашения между Украиной и РФ.