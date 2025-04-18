РФ получит оккупированные районы Украины: США показали новые условия мирной сделки, – Bloomberg

Соединенные Штаты на переговорах в Париже представили новые идеи для мирного соглашения между Россией и Украиной. Вашингтон хочет отдать оккупированные украинские территории под контроль Москвы.

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В случае прекращения боевых действий Россию ожидает смягчение санкций, сообщили агентству Bloomberg несколько европейских чиновников.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Риме об оптимистичном взгляде на мирные переговоры по Украине и завершение войны. Фактически предложение Штатов заморозит войну, а оккупированные территории Украины перейдут под контроль Москвы, рассказали собеседники.

Стремления Украины вступить в НАТО снимут с повестки дня. Другие подробности собеседники не предоставили, сославшись на конфиденциальный характер бесед.

Американские представители в Париже заявили о желании добиться полного прекращения огня в Украине за несколько недель. Союзники готовятся собраться в Лондоне на следующей неделе для продолжения обсуждений.

"Переговоры окажутся бессмысленными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия", — указал один из чиновников.

В то же время европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. РФ связывает прекращение огня со снятием экономических санкций и требует остановки поставок вооружения Украине.

Отмена санкций для России в условии продолжения оккупации территорий Украины, может оказаться проблематичной для союзников Киева. Снятие ограничений ЕС, включая разморозку активов, потребует поддержки всех государств-членов, пишет агентство.

Как прошли переговоры в Париже?

Задачей украинской делегации в Париже было обсудить, как будет контролироваться прекращение огня, а также порядок введения миротворческого контингента. Европейские чиновники назвали парижские встречи конструктивными и позитивными.

Дискуссии ознаменовали последнюю попытку Европы повлиять на результат, продемонстрировав вместе с Киевом полную поддержку усилий США по прекращению войны.

Отдельное место в парижских переговорах уделили усилиям Франции и Великобритании по формированию так называемых "послевоенных сил успокоения" в Украине, и планам по обеспечению ВСУ хорошим вооружением в рамках гарантий безопасности.

Чиновники в Париже и Лондоне надеются, что это предложение покажет серьезность намерений Европы вложить собственные ресурсы в послевоенное будущее Украины и убедит Трампа поддержать эти гарантии.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля потребовал от Украины и России показать готовность к миру. США угрожают выходом из переговорного процесса.

Некоторые западные компании уже готовятся вернуться на российский рынок и ведут консультации с юристами. Путин приказал российским чиновникам разработать документ со всеми условиями и ценами для иностранного бизнеса.