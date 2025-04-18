РФ отримає окуповані райони України: США показали нові умови мирної угоди, — Bloomberg

Сполучені Штати на переговорах у Парижі представили нові ідеї для мирної угоди між Росією та Україною. Вашингтон хоче віддати окуповані українські території під контроль Москви.

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У разі припинення бойових дій на Росію очікує пом'якшення санкцій, повідомили агентству Bloomberg кілька європейських чиновників.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив у Римі про оптимістичний погляд на мирні переговори щодо України та завершення війни. Фактично пропозиція Штатів заморозить війну, а окуповані території України перейдуть під контроль Москви, розповіли співрозмовники.

Прагнення України вступити до НАТО знімуть з порядку денного. Інших подробиць співрозмовники не надали, пославшись на конфіденційний характер бесід.

Американські представники в Парижі заявили про бажання домогтися повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів. Союзники готуються зібратися в Лондоні наступного тижня для продовження обговорень.

"Переговори виявляться безглуздими, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії", — зазначив один із чиновників.

Водночас європейські союзники не визнають окуповані території російськими. РФ пов'язує припинення вогню зі зняттям економічних санкцій і вимагає зупинки поставок озброєння Україні.

Скасування санкцій для Росії за умови продовження окупації територій України, може виявитися проблематичним для союзників Києва. Зняття обмежень ЄС, включно з розморожуванням активів, потребуватиме підтримки всіх держав-членів, пише агентство.

Як пройшли переговори в Парижі?

Завданням української делегації в Парижі було обговорити, як контролюватиметься припинення вогню, а також порядок введення миротворчого контингенту. Європейські чиновники назвали паризькі зустрічі конструктивними й позитивними.

Дискусії ознаменували останню спробу Європи вплинути на результат, продемонструвавши разом із Києвом цілковиту підтримку зусиль США щодо припинення війни.

Окреме місце в паризьких переговорах приділили зусиллям Франції та Великої Британії щодо формування так званих "післявоєнних сил заспокоєння" в Україні, і планам із забезпечення ЗСУ гарним озброєнням у рамках гарантій безпеки.

Чиновники в Парижі та Лондоні сподіваються, що ця пропозиція покаже серйозність намірів Європи вкласти власні ресурси в післявоєнне майбутнє України і переконає Трампа підтримати ці гарантії.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо 18 квітня зажадав від України й Росії показати готовність до миру. США погрожують виходом із переговорного процесу.

Деякі західні компанії вже готуються повернутися на російський ринок і ведуть консультації з юристами. Путін наказав російським чиновникам розробити документ з усіма умовами й цінами для іноземного бізнесу.