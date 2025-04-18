США бросят переговоры о мире в Украине, если не будет быстрого результата, — Госдеп

Государственный секретарь США Марко Рубио сегодня, 18 апреля, заявил, что Украина и РФ должны подать "четкий знак" о готовности к заключению мирного соглашения, — иначе президент США Дональд Трамп вообще откажется от попытки посредничества по этому соглашению.

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Об этом сообщает Reuters.

На разрешение ситуации Рубио дает "несколько дней".

"Мы не собираемся продолжать эти усилия еще неделями, а потом еще месяцами. Мы должны очень быстро определиться сейчас, и я говорю о нескольких днях, чтобы понять, будет ли [мирное] соглашение в течение ближайших недель", — заявил Рубио в Париже после встречи с представителями Украины и ЕС.

Госсекретарь США отметил, что президент Трамп "посвятил много времени и энергии", чтобы добиться заключения мирного соглашения. Однако, если в этом деле нет прогресса, Трамп готов "двигаться дальше", ведь у него еще "много дел, которые требуют столько же — а пожалуй, и больше внимания".

Напомним, после встречи в Париже с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, руководителями украинского МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио звонил и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Также стало известно, что Андрей Ермак по итогам встречи заявил о полном и безусловном прекращении огня как о неотъемлемой составляющей первого этапа на пути к достижению устойчивого мира.